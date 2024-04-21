Türkiye Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele eden Kastamonu Belediyespor, Konyaaltı Belediyespor'u konuk edecek.
Türkiye Hentbol Kadınlar Süper Ligi 21. hafta mücadelesinde Kastamonu Belediyespor, Konyaaltı Belediyespor ile karşılaşacak. Mücadelede 22 Nisan Pazartesi günü saat 16.00'da Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda oynanacak.
Milli maçlar ve Ramazan Bayramı sebebiyle ara verilen Türkiye Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde maçlar tekrar başlıyor. Kastamonu Belediyespor, play-off sıralamasında Konyaaltı Belediyespor ile Armada Praxis Yalıkavak'ı yenmesi durumunda ikinciliği garantileyecek ve ligi üçüncü sırada bitirecek takım ile eşleşecek.
Serpil İskenderoğlu: "Hem Konyaaltı'nı hem de Yalıkavak'ı yenmek istiyoruz"
Müsabaka ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Kastamonu Belediyespor Antrenörü Serpil İskenderoğlu, "Ligimize milli maç arasının ardından Ramazan Bayramı arası da girdi. Takımımızdaki 7 oyuncuyu milli takıma gönderdik. Bunların yanı sıra sakatlarımız bulunuyor. Hem sakatlarımızın iyileşmesi hem de milli takıma giden oyuncularımızın dönüş yapmasıyla takımdaki bütünlüğü ancak sağlayabildik. Bizler de vakit kaybetmeden yoğun bir şekilde antrenmanlara başladık. Pazartesi günü Konyaaltı Belediyespor ile saat 16.00'da maçımız olacak. Konyaaltı Belediyespor ile oynayacağımız maçın bizler için sıralama açısından önemi büyük. Ondan sonraki haftada Yalıkavak ile oynayacağız. Bu iki maçı da kazanırsak sıralamada ikinciliği garantilemiş olacağız. Akabinde de play-off'lara katılarak ev sahipliği avantajını da elde etmiş olacağız. Tabii ki Kastamonu'da her zaman evimizde oynamak bizler için avantajlı olacaktır. Seyircimizin karşısında iyi sonuçlar alıyoruz. Bu yüzden her iki maçı da kazanmak istiyoruz. Bizim için zorlu olacak, Konyaaltı Belediyesi şu anda lider durumda bulunuyor. Yalıkavak'da bizden sonra üçüncü sırada yer alıyor. Bu iki maçı kazanmak için tabii ki taraftarımızın, yeni seçilmiş belediye başkanımız Hasan Baltacı'nın, halkımızın, yöneticilerimizin, bize gönül veren bizleri destekleyen herkesin yanımızda olmasını istiyoruz. Onları maça davet ediyoruz" dedi.
Betül Yılmaz: "Toplayacağımız puanlarla play-off serisinde yerimizi korumak istiyoruz"
Kastamonu Belediyespor'un başarılı oyuncusu Betül Yılmaz ise, "Milli takım maçları için ligimize ara vermiştik. Tekrar dönüyoruz. Ligi bitirmek için artık son iki maçımız kaldı. Konyaaltı ile Yalıkavak ile karşılaşacağız. Bu maçlardan toplayacağımız puanlarla play-off serisinde yerimizi korumak istiyoruz. Şimdi sezonun sonu ve şu anda en yoğun dönemi oluyor. Ardından 4-5 Mayıs'ta Türkiye Kupası'nda oynayacağız. Hazırlıklarımızı bu maçlara yönelik yapıyoruz. Hazırız, umuyoruz ve bu sezonun başında başladığımız hedeflere sezonun sonunda ulaşıp, mutlu bitiririz. Moralimiz yüksek, antrenmanlarımız ağır geçiyor, yorgunuz biraz. Onun dışında moralimiz yüksek, hedefe odaklanmış durumdayız. Konyaaltı'nı yendiğimiz taktirde çok rahat edeceğiz. Umarım maçta her şey istediğimiz gibi olur ve maçın kazananı oluruz. 22 Nisan Pazartesi günü saat 16.00'da Kastamonu Merkez Spor Salonu'na herkesi davet ediyoruz. Ekranları başında da bizleri izlemek isteyenler lütfen onlar da bizleri desteklesin. Birlikte kazanalım, birlikte başaralım" diye konuştu. - KASTAMONU
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