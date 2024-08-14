Kastamonu'da Gençler Tekvando Türkiye Şampiyonası Başladı - Son Dakika
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Kastamonu'da Gençler Tekvando Türkiye Şampiyonası Başladı

Kastamonu'da düzenlenen Gençler Tekvando Türkiye Şampiyonası başladı. Kastamonu Valisi Meftun Dallı, açılışta yaptığı konuşmada, Kastamonu'nun Türkiye'nin en tarihi şehirlerinden biri olduğunu söyledi. Sporculara Kastamonu'yu gezmesi tavsiyesinde bulunan Dallı, 'Hepinize başarılar diyorum. Önümüzdeki yıllarda da sizleri burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız.' dedi. Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, önemli işlere imza attıklarını ifade etti. Gençlerle yola devam ettiklerini dile getiren Şahin, 'Buradan çıkan sonuçla hak eden, şampiyon olan sporcularımız ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek. Türkiye'nin 81 vilayetinde bu ülkenin evlatlarını Avrupa'da, dünyada ve olimpiyatlarda hedeflerine yürütüyoruz.' Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Reşat Asrak da sporculara başarı diledi. Konuşmaların ardından Başkan Şahin, Dallı, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak'a katıları dolayısıyla plaket verdi. Merkez Spor Salonu'ndaki şampiyona Cuma günü sona erecek.

14.08.2024 19:18
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Kastamonu'da düzenlenen Gençler Tekvando Türkiye Şampiyonası başladı.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, açılışta yaptığı konuşmada, Kastamonu'nun Türkiye'nin en tarihi şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Sporculara Kastamonu'yu gezmesi tavsiyesinde bulunan Dallı, "Hepinize başarılar diyorum. Önümüzdeki yıllarda da sizleri burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız." dedi.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, önemli işlere imza attıklarını ifade etti.

Gençlerle yola devam ettiklerini dile getiren Şahin, "Buradan çıkan sonuçla hak eden, şampiyon olan sporcularımız ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek. Türkiye'nin 81 vilayetinde bu ülkenin evlatlarını Avrupa'da, dünyada ve olimpiyatlarda hedeflerine yürütüyoruz."

Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Reşat Asrak da sporculara başarı diledi.

Konuşmaların ardından Başkan Şahin, Dallı, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak'a katıları dolayısıyla plaket verdi.

Merkez Spor Salonu'ndaki şampiyona Cuma günü sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kastamonu'da Gençler Tekvando Türkiye Şampiyonası Başladı - Son Dakika

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