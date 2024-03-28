Kastamonu Valisi Meftun Dallı, milli sporcularla iftarda buluştu - Son Dakika
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Kastamonu Valisi Meftun Dallı, milli sporcularla iftarda buluştu

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, milli sporcularla iftarda buluştu

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Kastamonu kamp merkezinde olimpiyatlara hazırlanan milli güreşçi Taha Akgül, milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, milli güreşçi Feyzullah Aktürk ve diğer milli sporcularla iftar yemeğinde bir araya gelerek moral desteği verdi. Vali Dallı, sporculara başarı dileklerinde bulunarak, bayrağımızı dalgalandıran sporcularımıza teşekkür etti ve sağlık, afiyet, güç kuvvet ve hayırlı uzun ömürler diledi.

28.03.2024 15:12
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Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Kastamonu kamp merkezinde olimpiyatlara hazırlanan milli güreşçi Taha Akgül, milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, milli güreşçi Feyzullah Aktürk ve diğer milli sporcularla iftar yemeğinde bir araya gelerek moral desteği verdi.

Milli sporcuların Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na hazırlıkları, Kastamonu'da bulun Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde devam ediyor. Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, dünya ve Avrupa şampiyonu, olimpiyat ikincisi milli boksör Buse Naz Çakıroğlu ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Feyzullah Aktürk'ün de aralarında olduğu milli sporcular, Paris Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye bayrağını dalgalandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı da milli sporcular ve antrenörlerle iftarda bir araya gelerek moral desteği verdi. Sporcularla sohbet eden Vali Dallı, başarı dileklerinde bulundu. Sporculara aldıkları başarılarla yaşattıkları gurur için teşekkür eden Vali Dallı, "Bu akşam iftarımızı, Kastamonu Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde olimpiyatlara hazırlanan, aralarında olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu güreşçimiz Taha Akgül, dünya ve Avrupa şampiyonu, olimpiyat ikincisi boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu ve Avrupa şampiyonu güreşçimiz Feyzullah Aktürk'ün de bulunduğu kıymetli milli sporcularımız ve değerli hocalarıyla birlikte açtık. Bayrağımızı göndere her çektirişlerinde, İstiklal Marşımızı her okutturuşlarında milletçe göğsümüzü kabartan sporcularımızın ve hocalarının her birine Allah'tan sağlık, afiyet, güç kuvvet ve hayırlı uzun ömürler diliyorum. Allah, başarılarını daim eylesin" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Buse Naz Çakıroğlu, Taha Akgül, Kastamonu, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kastamonu Valisi Meftun Dallı, milli sporcularla iftarda buluştu - Son Dakika

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