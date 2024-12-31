Mustafa Topaloğlu'ndan TFF 2. Lig ekibine 100 bin lira bağış: Mecbur kalırsam yukarıdan isterim - Son Dakika
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Mustafa Topaloğlu'ndan TFF 2. Lig ekibine 100 bin lira bağış: Mecbur kalırsam yukarıdan isterim

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Ünlü sanatçı Mustafa Topaloğlu, GMG Kastamonuspor'a 100 bin lira bağışta bulundu. Konuyla ilgili paylaşım yapan Topaloğlu, "Karadenizli hemşehrilerim bu kampanyayı desteklemez ise mecbur kalırsam yukarıdan isterim, uzaydan gönderirler" dedi.

31.12.2024 15:20
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TFF 2. Lig'de mücadele eden GMG Kastamonuspor'un Kulüp Başkanı Cengiz Aygün, takım için bağış kampanyası başlattı.

Birçok kesimden ilgi gören kampanyaya sanatçı Mustafa Topaloğlu da destek verdi. Topaloğlu, GMG Kastamonuspor Kulübü Başkanı Cengiz Aygün'ün başlattığı bağış kampanyasına 100 bin TL katkıda bulunduğunu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

"YUKARIDAN İSTERİM"

Mustafa Topaloğlu, paylaşımda Kulüp Başkanı Aygün'ün Kastamonu'ya duyduğu büyük sevgi ve bağlılığa dikkat çekerek, "Kastamonu'ya her türlü katkıyı sunmak bizim de görevimizdir. Bir Karadeniz takımı olarak Kastamonuspor'un şampiyon olması hepimizi mutlu eder. Cengiz başkanım güzel bir kampanya başlatmış. Bende kampanyaya 100 bin TL ile katılıyorum. Damlaya damlaya göl olur, damla büyür sel olur. O da denizlerde deniz, Karadeniz, okyanus olur. Hadi Kastamonuspor için birlikte bu kampanyaya katılalım ve Kastamonuspor'u şampiyon yapalım. Şayet benim Karadenizli hemşehrilerim bu kampanyayı desteklemezse, mecbur kalırsam yukarıdan isterim, uzaydan gönderirler. O zaman da hepimiz mahcup oluruz. Bizi uzaylılardan istemek durumunda bırakmayın" ifadelerini kullandı.

Mustafa Topaloğlu\'ndan TFF 2. Lig ekibine 100 bin lira bağış: Mecbur kalırsam yukarıdan isterim
Kaynak: İHA

GMG Kastamonuspor, Mustafa Topaloğlu, Karadeniz, Kastamonu, Magazin, Futbol, Sanat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mustafa Topaloğlu'ndan TFF 2. Lig ekibine 100 bin lira bağış: Mecbur kalırsam yukarıdan isterim - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Ali:
    Futbol bitmiştir yiyip içip hesabı halka kitliyorlar tıpkı iban paylaşma olayına döndü 44 5 Yanıtla
  • Adem Sevindik null:
    buralara 5 kuruş para vermeyin okul inşaatlarına cami inşaatlarına eğitime harcayın 22 6 Yanıtla
  • Murat:
    Bir Kastamonu olarak sana çok teşekkür ederim Mustafa abi.! iyilikler asla unutulmaz bizde 10 2 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    şike yapsınlar gsye danissinlar bilir onlar 5 5 Yanıtla
  • berke Adgzl:
    Mustafa bey yulafla bi konuşsanızda ali koçla acunu kaçırsalar olmazmi 5 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Mustafa Topaloğlu'ndan TFF 2. Lig ekibine 100 bin lira bağış: Mecbur kalırsam yukarıdan isterim - Son Dakika
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