Kastamonuspor - Elazığspor: 0-0 Beraberlik
07.03.2026 16:56
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Kastamonuspor, Elazığspor ile golsüz berabere kaldı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 28. hafta karşılaşmasında Kastamonuspor, Elazığspor ile golsüz berabere kaldı.

Stat: Gazi

Hakemler: Berkay Ağış, Denizcan Şahin, Kaan Kaya

GMG Kastamonuspor: Deniz Çörtlen, Gökmen Özince (Emir Açıkgöz dk. 88), Gökdeniz Tandoğan, Mustafa Arda Kartal, Gürkan Başkan, Kadir Ari (İsmail Hasan Bakkal dk. 80 ), Egemen Pehlivan (Batuhan Günaldı dk. 71), Kazın Can Kahya, Yasin Başaytaç, Umut Uzun (İbrahim Halil Talay dk. 71 ), Ahmethan Köse (Mehmet İlhan dk. 88)

Elazığspor: Furkan Köse, Muhammet Ömer Çakı (Ercan Coşkun dk. 70), Sakıb Aytaç, Süleyman Özdamar, Mustafa Tan (Mehmet Yılmazdk. 82), Hakan Yavuz, Sertaç Çam (Enes Soy dk. 46), Burak Altıparmak, Halil İbrahim Sönmez (Ali Altınöz dk. 70 ), Mikail Koçak (Samed Ali Kaya dk. 46), Fuat Bavuk

Kırmızı kart: İsmail Hasan Bakkal (dk. 85) (Elazığspor)

Sarı kartlar: Yasin Başaytaç, Kazım Can Kahya, Gökdeniz Tandoğan (Kastamonuspor), Hakan Yavuz, Burak Altıparmak (Elazığspor) - KASTAMONU

Kaynak: İHA

