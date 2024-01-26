Kastamonuspor, Fethiyespor maçını kazanarak kötü gidişine \'dur\' demek istiyor

Kastamonuspor, TFF 2. Lig'in ikinci devrenin ilk iki maçını da kaybeden Kastamonuspor, yarın oynayacağı Fethiyespor maçını kazarak kötü gidişine 'dur' demek istiyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ligin ilk devresini en yakın takipçisi Iğdır Futbol Kulübü ve Amedspor'un 7 puan önünde lider olarak tamamlayan GMG Kastamonuspor, ikinci devrenin ilk maçında sahasında konuk ettiği Etimesgut Belediyespor ile deplasmanda karşılaştığı 24Erzincanspor maçlarını kaybederek üst üste ilk kez yenilgi aldı. Aldığı yenilgilere rağmen en yakın takipçisinin 1 puan önünde liderliğini sürdüren GMG Kastamonuspor, yarın saat 14.00'te Gazi Stadyumu'nda karşılaşacağı Fethiyespor maçını kazarak çıkışa geçmek istiyor.

"Fethiye maçı taraftarımızla birlikte çıkışa geçmek istediğimiz bir müsabaka"

GMG Kastamonuspor Teknik Direktörü Levent Eriş, "İkinci devreye çıktığımız iki maçı da kaybettik. Kaybettiğimiz maçların üzüntüsünü gerçekten yaşıyoruz ama iki tane maç kaybetmemize rağmen hala bizim önümüzde birisinin olmaması önemli. Bugünler için açmıştık o puan farklarını. Bu son derece doğal, bunlar ligimizde oluyor. Biz, sevinç çığlıkları atmayacağız, bugün de üzüntü çığlıkları atmıyoruz. Yolumuzda emin adımlarla ilerliyoruz. Kaliteli bir takım olduğumuzu biliyoruz. Oyuncularımıza güveniyoruz. Ciddiyetimizi, özgüvenimizi koruyoruz. Elbette ki kaybedilen karşılaşmalar olacaktık, bunlar yaşanacaktır. Kaos diye adlandırılan hiçbir şeyi kabul etmiyoruz. Futbolda kaosun yer alacağı bir ekip değiliz. O yüzden bizler, yolumuza çok keyifli ve güzel bir şekilde devam ediyoruz. Bu hafta oynayacağımız Fethiye maçı tabii ki kazanmak istediğimiz, taraftarımızla birlikte çıkıp çıkışa geçmek istediğimiz bir müsabaka. Taraflarımızın da yanımızda olmasını istiyoruz" dedi.

"Fethiyespor maçını alıp seri galibiyetlere geçmek istiyoruz"

Futbolda bazen kazaların olabileceğini söyleyen Muhammet Arslantaş ise, "Futbolda böyle kazalar olabiliyor. Bizim kaybetmiş henüz bir şeyimiz yok. Çok iyi bir takımız, çok iyi bir aile ortamımız var. Bu haftaki maçı kazanıp tekrardan çıkışa geçmek istiyoruz. Evimizde taraftarımızın önünde oynayacağız. Kendimize güveniyoruz, henüz kaybettiğimiz bir şey yok. Fethiyespor karşısına çıkıp bu maçı alıp seri galibiyetlere geçmek istiyoruz. Futbolda bazen bunlar olabiliyor. Ama bu tür yenilgileri durduracak olan yine bizleriz. Hep beraber takım arkadaşlarımızla birlikte kenetlendik, buna artık bir 'dur' diyeceğiz. Fethiye maçını kazanarak çıkışımıza yine devam edeceğiz. Seri galibiyetler alacağız, inşallah bunu da başaracağız" diye konuştu.

"Futbolda dün yok her zaman önümüze bakmamız gerekiyor, bu yüzden de Fethiye maçına odaklandık"

Fethiye maçına odaklandıklarını ve mutlaka kazanmak istediklerini ifade eden Furkan Çil de, "İkinci devreye kötü başlamış olabiliriz ama daha öncede bu tür başlangıçları çok yaşadık. Bunun üstesinden gelecek kalitede bir takımız. Geçmiş bizim için önemli değil, önümüzdeki maçlara bakıyoruz. Sadece Fethiye maçına odaklandık. Takım olarak da maça iyi hazırlandık. İnşallah Cumartesi günü 3 puanı alıp önümüze bakacağız. Bizler iki maç kaybettik ama takım olarak nasıl bir kalitede olduğumuzun farkındayız. Panik yapmıyoruz, kendimizi biliyoruz. Kaliteli bir ekibiz, iyi çalışıyoruz, geçmişi de geride bırakıyoruz. Çünkü takım olarak çok tecrübeli ve çok kaliteli bir ekibiz. Futbolda dün yok her zaman önümüze bakmamız gerekiyor. Bu yüzden de Fethiye maçına odaklandık. Bu maçı kazanmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız, hatta daha fazlasını yapacağız. Hep birlikte kenetlenerek üç puanı hanemize yazdıracağız" şeklinde konuştu. - KASTAMONU