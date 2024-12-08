TFF 2. Lig Beyaz Grup 15. haftasında GMG Kastamonuspor konuk ettiği Sincan Belediyesi Ankaraspor'u 2-0 mağlup etti.
Hakemler: Yücel Büyük, Akın Karabacak, Ogün Keleş
Kastamonuspor: Sertaç Güzel, Alpay Çelebi, Erhan Kartal (Ersel Aslıyüksek dk. 73), Burak Bilgen, Erkam Reşmen, Barış Gök (Oğuzhan Doğan dk. 81), Cumali Bişi, Kubilay Yavuz (Kerem Baykuş dk. 63), Ali Altınöz (Naim Dönmez dk. 73), Çınar Tarhan, Okan Eken (Ömer Kuşan dk. 81)
Sincan Belediyesi Ankaraspor: Adan Beran Bülbül, Berk Taşkın, Sefa Durmuş, Recep Yemişçi, Fahrettin Berk Yılmaz, Doğukan Efe, Halil İbrahim Esen, Abdussamed Karnuçu (Selman Canlı dk. 90+1), Berk Yiğit Karadağ, Batuhan Kırdaroğlu (Yunus Metin dk. 66), Yusuf Buğra Koşql (Enes Tepecik dk. 81)
Goller: Okan Eken (dk. 41), Ersel Aslıyürek (dk. 84) (Kastamonuspor)
Sarı kartlar: Alpay Çelebi (Kastamonuspor), Yusuf Buğra Koşal, Abdussamed Karnuçu, Berk Taşkın, Recep Yemişçi (Sincan Belediyesi Ankaraspor) - KASTAMONU
Son Dakika › Spor › Kastamonuspor, Sincan Belediyesi Ankaraspor'u 2-0 Geçti - Son Dakika
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