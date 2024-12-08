Kastamonuspor, Sincan Belediyesi Ankaraspor'u 2-0 Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kastamonuspor, Sincan Belediyesi Ankaraspor'u 2-0 Geçti

Kastamonuspor, Sincan Belediyesi Ankaraspor\'u 2-0 Geçti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 15. haftasında GMG Kastamonuspor, evinde Sincan Belediyesi Ankaraspor'u 2-0 mağlup etti. Kastamonuspor'un gollerini Okan Eken ve Ersel Aslıyüksek kaydetti.

08.12.2024 16:51  Güncelleme: 16:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2. Lig Beyaz Grup 15. haftasında GMG Kastamonuspor konuk ettiği Sincan Belediyesi Ankaraspor'u 2-0 mağlup etti.

Hakemler: Yücel Büyük, Akın Karabacak, Ogün Keleş

Kastamonuspor: Sertaç Güzel, Alpay Çelebi, Erhan Kartal (Ersel Aslıyüksek dk. 73), Burak Bilgen, Erkam Reşmen, Barış Gök (Oğuzhan Doğan dk. 81), Cumali Bişi, Kubilay Yavuz (Kerem Baykuş dk. 63), Ali Altınöz (Naim Dönmez dk. 73), Çınar Tarhan, Okan Eken (Ömer Kuşan dk. 81)

Sincan Belediyesi Ankaraspor: Adan Beran Bülbül, Berk Taşkın, Sefa Durmuş, Recep Yemişçi, Fahrettin Berk Yılmaz, Doğukan Efe, Halil İbrahim Esen, Abdussamed Karnuçu (Selman Canlı dk. 90+1), Berk Yiğit Karadağ, Batuhan Kırdaroğlu (Yunus Metin dk. 66), Yusuf Buğra Koşql (Enes Tepecik dk. 81)

Goller: Okan Eken (dk. 41), Ersel Aslıyürek (dk. 84) (Kastamonuspor)

Sarı kartlar: Alpay Çelebi (Kastamonuspor), Yusuf Buğra Koşal, Abdussamed Karnuçu, Berk Taşkın, Recep Yemişçi (Sincan Belediyesi Ankaraspor) - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Sincan Belediyesi, GMG Kastamonuspor, Ersel Aslıyüksek, Yerel Haberler, Ankaraspor, kastamonu, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kastamonuspor, Sincan Belediyesi Ankaraspor'u 2-0 Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:42 Suriye’de devrik başbakan, Esad’la son görüşmesini anlattı Suriye'de devrik başbakan, Esad'la son görüşmesini anlattı
15:44 Şam’daki kaostan faydalanıp Merkez Bankası’nı yağmaladılar Şam'daki kaostan faydalanıp Merkez Bankası'nı yağmaladılar
14:35 Rusya: Esad görevini bırakma kararı alarak ülkeyi terk etti ve iktidarı barışçıl yollardan devretme talimatı verdi Rusya: Esad görevini bırakma kararı alarak ülkeyi terk etti ve iktidarı barışçıl yollardan devretme talimatı verdi
13:11 Suriye Milli Ordusu, Münbiç’in neredeyse tamamını kontrol altına aldı Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in neredeyse tamamını kontrol altına aldı
13:04 Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye halkı geleceğini yeniden şekillendirecek Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye halkı geleceğini yeniden şekillendirecek
12:26 Esad rejimi Fırat Nehri’nin doğusundan çekildi Kontrol ettiği bölgeleri PKKYPG’ye bıraktı Esad rejimi Fırat Nehri'nin doğusundan çekildi! Kontrol ettiği bölgeleri PKK/YPG'ye bıraktı
12:20 4 kenti şahlandıracak yeni proje başlıyor 600 bin kişinin geliri artacak 4 kenti şahlandıracak yeni proje başlıyor! 600 bin kişinin geliri artacak
11:50 6 yaşındaki Şirin’i istismar edip öldürmüştü İddianamedeki detaylar kan dondurdu 6 yaşındaki Şirin'i istismar edip öldürmüştü! İddianamedeki detaylar kan dondurdu
11:16 İşte bu haftanın en çok kâr ettiren fonları İşte bu haftanın en çok kâr ettiren fonları
11:13 Wanda Nara herkesin önünde L-Gante ile sarılıp öpüştü Wanda Nara herkesin önünde L-Gante ile sarılıp öpüştü
11:08 Suriye Milli Ordusu’nu yöneten ismin Bahçeli’yi ziyaret ettiği ortaya çıktı Suriye Milli Ordusu'nu yöneten ismin Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı
10:59 Salatalıklarda büyük tehlike Salatalıklarda büyük tehlike!
10:17 Hazine Bakanı Şimşek: 2020’den beri en düşük seviye Hazine Bakanı Şimşek: 2020'den beri en düşük seviye
10:17 Bir kadının yıkıldığı an Aldatıldığını kameradan tesadüfen gördü Bir kadının yıkıldığı an! Aldatıldığını kameradan tesadüfen gördü
10:03 Ali Babacan: Türkiye’nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz Ali Babacan: Türkiye'nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2024 17:05:15. #1.12#
SON DAKİKA: Kastamonuspor, Sincan Belediyesi Ankaraspor'u 2-0 Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.