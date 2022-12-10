Katar'da giydiği tişört olay olmuştu! Statta bir anda fenalaşan ünlü gazeteciden acı haber geldi - Son Dakika
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Katar'da giydiği tişört olay olmuştu! Statta bir anda fenalaşan ünlü gazeteciden acı haber geldi

10.12.2022 10:39
Katar'da giydiği tişört olay olmuştu! Statta bir anda fenalaşan ünlü gazeteciden acı haber geldi

Katar'da devam eden Dünya Kupası'nda oynanan ABD-Galler maçına gökkuşağı tişörtü giydiği için alınmamasıyla gündeme gelen Amerikalı gazeteci Grant Wahl'dan acı haber geldi. Çeyrek final turunda oynanan Hollanda-Arjantin karşılaşmasını statta takip ettiği sırada fenalaşan Wahl, hayatını kaybetti.

Katar'da düzenlenen organizasyonu takip eden 48 yaşındaki Wahl, Lusail Stadı'nın basın tribününde maçın uzatma bölümleri oynanırken fenalaştı. Sağlık ekiplerinin hemen müdahale ettiği ABD'li gazeteci, tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

"FUTBOLU HAYATININ MERKEZİ HALİNE GETİRDİ"

ABD Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Federasyon ailesi olarak Grant Wahl'ı kaybettiğimizi öğrenmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Grant, futbolu hayatının merkezi haline getirdi. Onun yazılarının artık bizimle olmayacağı için yıkılmış durumdayız." ifadeleri kullanıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, bakanlığın Wahl'ın ailesiyle "yakın iletişim" içinde olduğunu bildirdi.

KLİNİĞE GİTMİŞTİ

Wahl, internet sitesindeki bir yazısında; az uyku, yüksek stres ve çok çalışma nedeniyle kendini iyi hissetmediğini, bu nedenle FIFA Basın Merkezi'ndeki sağlık kliniğine gittiğini paylaşmıştı.

TİŞÖRTÜ OLAY OLMUŞTU

Grant Wahl, Dünya Kupası B Grubu'nda 21 Kasım'da oynanan ABD- Galler maçına gökkuşağı tişörtü giydiği için alınmamasıyla gündeme gelmişti.

Katar'da giydiği tişört olay olmuştu! Statta bir anda fenalaşan ünlü gazeteciden acı haber geldi
Grant Wahl
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SON DAKİKA: Katar'da giydiği tişört olay olmuştu! Statta bir anda fenalaşan ünlü gazeteciden acı haber geldi - Son Dakika
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