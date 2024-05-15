Katar'da Dünya Kupası Fotoğraf Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Katar'da Dünya Kupası Fotoğraf Sergisi Açıldı

Katar\'da Dünya Kupası Fotoğraf Sergisi Açıldı

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda, gazeteci Mesut Işık'ın çektiği fotoğraflardan oluşan 'Dünya Yıldızları Fotoğraf Sergisi'nin açılışı gerçekleşti. Sergiye birçok davetli katıldı ve Arjantin Milli Takımı'nın şampiyonluk kareleri büyük ilgi gördü.

15.05.2024 17:22  Güncelleme: 17:25
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Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda, gazeteci Mesut Işık'ın çektiği fotoğraflardan oluşan 'Dünya Yıldızları Fotoğraf Sergisi'nin açılışı gerçekleşti.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda, gazeteci Mesut Işık'ın çektiği fotoğraflardan oluşan 'Dünya Yıldızları Fotoğraf Sergisi'nin açılışı yapıldı. Sergiye; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, Gebze Belediye Başkanı Zilnur Büyükgöz, Darıca Belediyesi Başkan Vekili Kenan Demirbaş, Gebze Jandarma Komutanı Üsteğmen Muharrem Poyrazoğlu, Gebze Gazeteciler Cemiyet Başkanı Levent Altun, Gebze Birlik Futbol Kulübü Başkanı Şener Yılmaz ve çok sayıda davetli katıldı.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın maçlarından oluşan karelerin yer aldığı sergi, katılımcıların beğenisini topladı. Arjantin Milli Takımı'nın şampiyonluk kareleri de ziyaretçiler tarafından en çok ilgiyi gördü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Katar'da Dünya Kupası Fotoğraf Sergisi Açıldı - Son Dakika

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