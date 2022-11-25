Katar'daki Dünya Kupası'nı izleyeme haçlı seferine katılan askerler gibi giyinen Britanyalı taraftarlar stada alınmadı. Yaşananların ardından FIFA harekete geçti.
Katar'daki Dünya Kupası'nı izleyeme haçlı askeri gibi giyinerek giden Britanyalı taraftarlar stada alınmadı. FIFA konu üzerine harekete geçerken, 2 taraftarın tüm Dünya Kupası maçlarında stada girişi yasaklandı
Katar'ı kurallarından vazgeçiremeyen bazı ülkelerin taraftarları çeşitli eylemlere imza attı. Kimileri LGBT temsili tişörtlerle stada girmeye çalışırken kimileri de maçlarda alkol almak istedi.
Son Dakika › Spor › Dünya Kupası maçı için haçlı seferine gider gibi giyinen taraftarların statlara girişleri yasaklandı - Son Dakika