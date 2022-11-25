Dünya Kupası maçı için haçlı seferine gider gibi giyinen taraftarların statlara girişleri yasaklandı - Son Dakika
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Dünya Kupası maçı için haçlı seferine gider gibi giyinen taraftarların statlara girişleri yasaklandı

25.11.2022 14:15

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda İngiltere'nin İran'a karşı 6-2 galip geldiği maça girmek isteyen bir grup İngiliz taraftar haçlı seferine katılan askerler gibi giyindikleri için stada alınmadı. FIFA, 2 kişinin tüm Dünya Kupası maçlarında stada girişini yasakladı.

Katar'daki Dünya Kupası'nı izleyeme haçlı seferine katılan askerler gibi giyinen Britanyalı taraftarlar stada alınmadı. Yaşananların ardından FIFA harekete geçti.

STADA GİRİŞLERİ YASAKLANDI

Katar'daki Dünya Kupası'nı izleyeme haçlı askeri gibi giyinerek giden Britanyalı taraftarlar stada alınmadı. FIFA konu üzerine harekete geçerken, 2 taraftarın tüm Dünya Kupası maçlarında stada girişi yasaklandı

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KATAR'DAN SERT KURALLAR

Katar'ı kurallarından vazgeçiremeyen bazı ülkelerin taraftarları çeşitli eylemlere imza attı. Kimileri LGBT temsili tişörtlerle stada girmeye çalışırken kimileri de maçlarda alkol almak istedi.

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Katar, LGBT, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Kupası maçı için haçlı seferine gider gibi giyinen taraftarların statlara girişleri yasaklandı - Son Dakika


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