Dünya Kupası'nın itibarı ne hallere düştü! Stat dolu gözüksün diye her şeyi yaptılar

İspanyol basınından Marca, Dünya Kupası'nın A Grubu'nda Senegal ile Hollanda arasında oynanan karşılaşmaya biletsiz seyircilerin alındığını iddia etti.

RAKAMLAR ÖRTÜŞMEDİ

Al Thumama stadında 41 bin 721 futbolseverin olduğu açıklandı. Ancak stadın kapasitesi ise 40 bin. Maç öncesinde ve devre arasında biletsiz taraftarların içeri alındığı ileri sürüldü.

MAÇI TERK ETMİŞLERDİ

Katar seyircisi turnuvanın ilk gününde Ekvador maçını terk etmişti. Katarlı taraftarlar, ilk yarıyı 2-0 kaybetmelerinin ardından maçtan çıkmış ve geri dönmemişti.