Dünya Kupası'nın itibarı ne hallere düştü! Stat dolu gözüksün diye her şeyi yaptılar - Son Dakika
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Dünya Kupası'nın itibarı ne hallere düştü! Stat dolu gözüksün diye her şeyi yaptılar

21.11.2022 23:31
Dünya Kupası'nın itibarı ne hallere düştü! Stat dolu gözüksün diye her şeyi yaptılar

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda her gün yeni bir kriz patlak veriyor. Senegal-Hollanda maçında 40 bin kapasiteli statta taraftar sayısı 41 bin 721 olarak açıklandı. Maç öncesi ve devre arasında biletsiz taraftarların içeri alındığı ileri sürüldü. Tribünlerdeki boşluklar da açıklanan seyirci sayısıyla çelişki gösterdi.

İspanyol basınından Marca, Dünya Kupası'nın A Grubu'nda Senegal ile Hollanda arasında oynanan karşılaşmaya biletsiz seyircilerin alındığını iddia etti.

RAKAMLAR ÖRTÜŞMEDİ

Al Thumama stadında 41 bin 721 futbolseverin olduğu açıklandı. Ancak stadın kapasitesi ise 40 bin. Maç öncesinde ve devre arasında biletsiz taraftarların içeri alındığı ileri sürüldü.

Dünya Kupası'nın itibarı ne hallere düştü! Stat dolu gözüksün diye her şeyi yaptılar

MAÇI TERK ETMİŞLERDİ

Katar seyircisi turnuvanın ilk gününde Ekvador maçını terk etmişti. Katarlı taraftarlar, ilk yarıyı 2-0 kaybetmelerinin ardından maçtan çıkmış ve geri dönmemişti.

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SON DAKİKA: Dünya Kupası'nın itibarı ne hallere düştü! Stat dolu gözüksün diye her şeyi yaptılar - Son Dakika
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