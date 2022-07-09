Katar'dan şaşırtan karar! Dünya Kupası'nda alkollü içki satışı yapılacak

21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda taraftarların stadyumda alkollü içki tüketmesine şartlı izin çıktı.

KATAR'DA YALNIZCA OTEL VE RESTORANLARDA İÇKİ SATILIYOR

Ajansspor'un Bild'den aktardığı habere göre, alkol içilmesine onay veren Katarlı yetkililer, bu iznin hangi saatler arasında olacağı konusunda bir karar açıklamadı. Ancak bu iznin büyük ihtimalle 16:00-22:00 saatleri arasında olacağı belirtiliyor. İslami kurallara göre yönetilen ve alkol tüketiminin yasak olduğu Katar'da yalnızca otellerin bar ve restoranlarından içki satılabiliyor.

21 YAŞ ALTINA ALKOL SATIŞI YASAK

Alkol satış izni bulunan dükkanlar ise alkolü yalnızca 21 yaş üzeri Katar'da ikameti bulunan yabancılara satabiliyor. Bu yabancıların arkadaşları veya akrabaları da ikametleri yoksa bu dükkanlara giremiyor.