Katar'dan şaşırtan karar! Dünya Kupası'nda alkollü içki satışı yapılacak - Son Dakika
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Katar'dan şaşırtan karar! Dünya Kupası'nda alkollü içki satışı yapılacak

09.07.2022 21:38

2022 Dünya Kupası'nın sponsorlarından olan bir alkollü içecek firması, Katar'da hükümet yetkilileri ile yaptığı görüşmede turnuvada alkollü içeceğe şartlı izin aldı. Yetkililer şartların kapsadığı sınırları tam olarak açıklamasa da turnuvada alkollü içki satışına saat 16:00 ila 22:00 saatleri arasında izin verileceği ifade ediliyor.

21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda taraftarların stadyumda alkollü içki tüketmesine şartlı izin çıktı.

KATAR'DA YALNIZCA OTEL VE RESTORANLARDA İÇKİ SATILIYOR

Ajansspor'un Bild'den aktardığı habere göre, alkol içilmesine onay veren Katarlı yetkililer, bu iznin hangi saatler arasında olacağı konusunda bir karar açıklamadı. Ancak bu iznin büyük ihtimalle 16:00-22:00 saatleri arasında olacağı belirtiliyor. İslami kurallara göre yönetilen ve alkol tüketiminin yasak olduğu Katar'da yalnızca otellerin bar ve restoranlarından içki satılabiliyor.

21 YAŞ ALTINA ALKOL SATIŞI YASAK

Alkol satış izni bulunan dükkanlar ise alkolü yalnızca 21 yaş üzeri Katar'da ikameti bulunan yabancılara satabiliyor. Bu yabancıların arkadaşları veya akrabaları da ikametleri yoksa bu dükkanlara giremiyor.

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Son Dakika Spor Katar'dan şaşırtan karar! Dünya Kupası'nda alkollü içki satışı yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Katar'dan şaşırtan karar! Dünya Kupası'nda alkollü içki satışı yapılacak - Son Dakika
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