Katar, Formula 1 takvimine girdi

Katar, yapılan anlaşmayla 2023 yılından itibaren 10 yıl boyunca Formula 1 takviminde yer alacak. Gelecek yıl FIFA Dünya Kupası nedeniyle grand prix yapılmayacak.

Katar'ın dahil edilmesiyle bu sezon yarış takvimi tamamlanmış oldu. Formula 1'de sezon Türkiye 'nin ardından ABD, Meksika, Brezilya, Katar, Suudi Arabistan ve Abu Dabi yarışlarıyla sona erecek.

Formula 1'den yapılan açıklamada, Katar'ın ilk kez ev sahipliği yapacağı yarışın 19-21 Kasım tarihlerinde düzenleneceği kaydedildi.

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