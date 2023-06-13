Katar Şeyhi Jassim bin Hamad Al Thani, Manchester United'ı satın alıyor

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Premier Lig'de dengeleri değiştirecek satışta sona gelindi. Katar Şeyhi Jassim bin Hamad Al Thani'ni Manchester United'ı kısa süre içerisinde Glazer Ailesi'nden resmen devralacak.

KATAR ŞEYHİ, MANCHESTER UNITED'I SATIN ALIYOR

Al-Watan'da yer alan habere göre, Şeyh Jassim bin Hamad Al Thani'nin Manchester United için yaptığı teklif kabul edildi. En az 6 milyar sterline gerçekleşmesi beklenen satışla birlikte bir rekor kırılabilir.

REKOR KIRILABİLİR

Manchester United'ın en az 5 milyar sterlinin üzerinde satılması durumunda rekor kırılacak. Rekor, 4.5 milyar dolara satılan NFL takımı Broncos'a ait.

"FUTBOLDA PARAYA İHTİYACINIZ VAR"

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag geçtiğimiz günlerde kulübün satışıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Neler olduğunu bilmiyorum. Bildiğim tek şey Manchester United'ın dünyanın en büyük kulüplerden biri olduğu. Ama futbolda iyi bir kadro kurabilmek için paraya ihtiyacınız var ve günün sonunda başarılı olup olamayacağınıza oyuncuların seviyesi karar veriyor." demişti.