Katar Şeyhi Jassim bin Hamad Al Thani, Manchester United'ı satın alıyor - Son Dakika
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Katar Şeyhi Jassim bin Hamad Al Thani, Manchester United'ı satın alıyor

13.06.2023 15:06

Premier Lig'de dengeleri değiştirecek satışta sona gelindi. Manchester United'ın resmi olarak Glazer Ailesi'nden devralınması için Katar Şeyhi Jassim bin Hamad Al Thani'nin teklifi kabul edildi. Satışın en az 6 milyar sterline gerçekleşmesi bekleniyor.

Premier Lig'de dengeleri değiştirecek satışta sona gelindi. Katar Şeyhi Jassim bin Hamad Al Thani'ni Manchester United'ı kısa süre içerisinde Glazer Ailesi'nden resmen devralacak.

KATAR ŞEYHİ, MANCHESTER UNITED'I SATIN ALIYOR

Al-Watan'da yer alan habere göre, Şeyh Jassim bin Hamad Al Thani'nin Manchester United için yaptığı teklif kabul edildi. En az 6 milyar sterline gerçekleşmesi beklenen satışla birlikte bir rekor kırılabilir.

REKOR KIRILABİLİR

Manchester United'ın en az 5 milyar sterlinin üzerinde satılması durumunda rekor kırılacak. Rekor, 4.5 milyar dolara satılan NFL takımı Broncos'a ait.

"FUTBOLDA PARAYA İHTİYACINIZ VAR"

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag geçtiğimiz günlerde kulübün satışıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Neler olduğunu bilmiyorum. Bildiğim tek şey Manchester United'ın dünyanın en büyük kulüplerden biri olduğu. Ama futbolda iyi bir kadro kurabilmek için paraya ihtiyacınız var ve günün sonunda başarılı olup olamayacağınıza oyuncuların seviyesi karar veriyor." demişti.

Premier Lig'de dengeleri değiştirecek satış! Katarlı Şeyh rekor bedelle Manchester United'ı satın aldı
Jassim bin Hamad Al Thani
YORUMLAR (2)
  • Yüksel Yılmaz: Türkiye'ye çok borcunuz var bir tane takımı alında Avrupa'da biz de finaller oynayalım Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • hasan can: FB yi alan yok mu yaa Cevap Yaz 8 0 Yayından Kaldır
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Manchester United, Katar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Katar Şeyhi Jassim bin Hamad Al Thani, Manchester United'ı satın alıyor - Son Dakika


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