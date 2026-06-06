Kategorilerde Zirveye Oynayan Kozakoğlu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kategorilerde Zirveye Oynayan Kozakoğlu

Kategorilerde Zirveye Oynayan Kozakoğlu
06.06.2026 11:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ömer Faruk Kozakoğlu, Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak hedeflerine odaklandı.

Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda gençler ve büyükler kategorisinde şampiyonluk yaşayan milli sporcu Ömer Faruk Kozakoğlu, başarı çıtasını yükselterek farklı sıkletlerde de kürsünün zirvesinde yer almak için çalışıyor.

Bilek güreşine 7 yıl önce başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü sporcusu 23 yaşındaki Kozakoğlu, 9 Türkiye, 3 Avrupa ve 1 dünya şampiyonluğu elde etti.

Son olarak Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 80 kilo sağ kolda gençler ve büyükler kategorisinde zirvede yer alan Kozakoğlu, Ekim 2026'da Hindistan'da gerçekleştirilecek Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na altın madalya hedefiyle hazırlanıyor.

"Büyüklerde namağlup şampiyon oldum"

Kozakoğlu, AA muhabirine, Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası için iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini, maçlara çıkmadan önce müsabakayı zihninde oynadığını dile getirdi.

Kozakoğlu, "Tek hedefim şampiyon olmaktı. Maça çıkmadan önce de defalarca şampiyon olacağımı kendime telkin ettim. Finalde de en iyi performansı göstererek altın madalya kazandım." dedi.

Yaşının 23 olması dolayısıyla hem gençlerde hem de büyüklerde müsabakalara katılabildiğine değinen Kozakoğlu, büyükler kategorisinde namağlup şampiyon olduğunu ifade etti.

Kozakoğlu, geçen sene Avrupa'da yenildiği Ermeni rakibini Macaristan'da 2 kez mağlup ettiğini anlatarak "Spor sadece şampiyonluktan ibaret değil. Ülkemizi temsil ediyor, İstiklal Marşı'nı okutuyoruz. Milli değerlere sahip olarak yoluma devam etmek istiyorum, bu beni motive ediyor. 75 ve 80 kiloda şampiyonluklarım var. Sıkleti, gücümü ve tekniğimi artırarak şampiyon olmak istiyorum. Boy avantajım da olduğu için kilo almak beni etkilemeyecek." diye konuştu.

Hindistan'daki şampiyonada şampiyonluk yaşamak istediğini aktaran Kozakoğlu, "Gerekli çalışmaları yapıyorum. Şampiyon olmak yetmiyor, şampiyon olduktan sonra zirveyi korumak gerekiyor. Bilek güreşinde yer edinmek istiyorum. Bunun için de şampiyonluklarımı koruyarak yoluma devam etmeyi hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

"Bilek güreşi olimpiyatlarda olursa Ömer'in kürsüde yer alacağına inanıyoruz"

Kağıtspor Kulübü ve Bilek Güreşi Milli Takım Antrenörü Kenan Eroğlu, Ömer Faruk'un, kulübün en başarılı sporcularından olduğunu kaydetti.

Ömer Faruk'un önemli başarılar elde ettiğine değinen Eroğlu, "Ömer Faruk bizi Avrupa şampiyonasında şaşırtmadı ve altın madalyalar kazandı. Bilek güreşi, Olimpiyat Komitesi tarafından 2032 yılı için tanınan bir branş oldu. Eğer bilek güreşi olimpiyatlarda olursa Ömer'in kürsüde yer alacağına inanıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Dünya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kategorilerde Zirveye Oynayan Kozakoğlu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MSB tarih verip uyardı Bedelli askerliğe zam geliyor MSB tarih verip uyardı! Bedelli askerliğe zam geliyor
Giresun’da emekli öğretmen Murat Durmuş’un cansız bedeni bulundu Giresun'da emekli öğretmen Murat Durmuş'un cansız bedeni bulundu
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti
Bakan Uraloğlu: Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşecek Bakan Uraloğlu: Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşecek
Beşiktaş, Vincenzo Italiano’yu resmen açıkladı Bugün İstanbul’a geliyor Beşiktaş, Vincenzo Italiano'yu resmen açıkladı! Bugün İstanbul'a geliyor
Savaşın gölgesi Karadeniz’e düştü Limanda esrarengiz patlama Savaşın gölgesi Karadeniz'e düştü! Limanda esrarengiz patlama

12:04
Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme
Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme
11:48
Ali Koç’un Fenerbahçe’ye bıraktığı para hayrete düşürdü
Ali Koç'un Fenerbahçe'ye bıraktığı para hayrete düşürdü
11:31
Rahmi Koç “Kürt kadın“ fıkrasından dolayı özür diledi
Rahmi Koç "Kürt kadın" fıkrasından dolayı özür diledi
11:08
“Kürt kadın“ fıkrasıyla tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma
"Kürt kadın" fıkrasıyla tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma
11:08
Üyeler birbirine girdi Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda kavga
Üyeler birbirine girdi! Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda kavga
10:33
Canlı: Fenerbahçe’de seçim günü, kongreye ara verildi
Canlı: Fenerbahçe'de seçim günü, kongreye ara verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2026 12:13:37. #7.13#
SON DAKİKA: Kategorilerde Zirveye Oynayan Kozakoğlu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.