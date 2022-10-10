Kato Dağı'nda onlarca genç futbol aşkı için toprak sahada ter döküyor - Son Dakika
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Kato Dağı'nda onlarca genç futbol aşkı için toprak sahada ter döküyor

10.10.2022 00:57
Kato Dağı'nda onlarca genç futbol aşkı için toprak sahada ter döküyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yeni açılan spor kulübü sporcu yetiştirmek için çalışmalarına başladı, Ancak çalışmalarını yapabilecekleri bir saha olmadığından topraklı bir alanda elemelere katılarak ilk 11 için kıyasıya mücadele eden gençler halı saha istiyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yeni açılan spor kulübü sporcu yetiştirmek için çalışmalarına başladı, Ancak çalışmalarını yapabilecekleri bir saha olmadığından topraklı bir alanda elemelere katılarak ilk 11 için kıyasıya mücadele eden gençler halı saha istiyor.

Beytüşşebap ilçesinde yeni açılan Beytüşşebap Spor Kulübü ilk çalışmalarına başladı. İlçede futbol takımı olmadığından ilk defa maçlara katılmak için hazırlık yapan yöneticiler, köylerde bir aylık bir çalışmanın ardından seçtikleri 75 genci Sinekli meydan köyündeki düzlük alanda kendi imkanlarıyla yaptıkları sahada eğitim ve antrenmanlara tabi tutuyor.

Saha kaleleri olmadığından çalılarla saha yapıp dikenli olan yerleri temizleyip antrenman yapıp aralarında maç yapıyor. Kulüp yöneticisi Tajdin Adıyaman, imkansızlık içinde eğitim verdiklerini söyleyerek yetkililere destek çağrısında bulundu. Adıyaman, "Yıllardır burada bir futbol spor kulübü açılmamıştı. Kulübümüzü açıp bir ay içerisinde köylerimizi dolaşıp yetenekli ve futbola aşkı olan gençleri seçtik. Yaklaşık 76 kişi şu an burada antrenörümüz ve yönetimdeki arkadaşlarla beraber topraklı bir sahada eğitimler veriyoruz. İlk 11'i çıkarmak için çaba veriyoruz. inşallah ilçemizi, ilimizi ve ülkemizi temsil edeceğiz. Tüm yetkililerden destek bekliyoruz. İmkanlarımız yok, Beytüşşebap'a stat istiyoruz. Malzeme eksikliğimiz var. Gençlerde potansiyel var, inşallah Türk sporuna sporcu kazandıracağız" dedi.

Ferhat Dereli isimli genç ise sporcu olmak için uğraştığını söyledi. Dereli, "Hiçbir yerden destek almıyoruz. Burada eğitim veriliyor. Topraklı bir sahada çalışıyoruz. Çok genç kardeşimiz var ama yer olmadığı için zorluk çekiyoruz. Destek bekliyoruz" diye konuştu. - ŞIRNAK

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Kaynak: İHA

Beytüşşebap, Adıyaman, Şırnak, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kato Dağı'nda onlarca genç futbol aşkı için toprak sahada ter döküyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kato Dağı'nda onlarca genç futbol aşkı için toprak sahada ter döküyor - Son Dakika
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