Kaya Çilingiroğlu\'nun Sane-Alex kıyaslaması ortalığı karıştırdı

Ünlü spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, TRT Spor ekranlarında Galatasaray ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

''ALLAH RAZI OLSUN''

Osimhen transferini yorumlayan Kaya Çilingiroğlu, "Victor Osimhen transferini yapanlardan Allah razı olsun. İyi ki böyle bir adamı seyredeceğiz. Galatasaray bununla da kalmayacak 1-2 tane yıldız transferi gelecektir." dedi.

''SANE ALEX'TEN DAHA BÜYÜK OYUNCU''

Leroy Sane'nin Alex de Souza'dan daha büyük oyuncu olduğunu söyleyen Kaya Çilingiroğlu, "Leroy Sane bana göre Alex de Souza'dan daha büyük oyuncu. Çünkü Alex'in uluslararası hiçbir başarısı yok. Türkiye'ye gelmiş en iyi 5 yabancı oyuncu arasına Quaresma ve Sneijder de girer. Burada ne yaptıklarına bakmıyorum. Kariyerlerine bakıyorum." ifadelerini kullandı. Çilingiroğlu'nun bu yorumu sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar tarafından tepki ve eleştiri aldı.

''GALATASARAY VE FENERBAHÇE YARIŞI İZLEYECEĞİZ''

Kaya Çilingiroğlu, gelecek sezona dair tahminde bulunarak,

"Galatasaray bu işleri herkesten daha doğru yapıyor. Başarı sağlıyor, yatırım yapıyor yatırımın karşılığını aldıkça daha büyük işler yapıyor. Galatasaray'ın içerisinde başkanlar yetişiyor. Önce yönetici oluyorlar ardından o mevkiye kadar çıkıyorlar. Rakiplerde böyle bir durum yok. Galatasaray ve Fenerbahçe yarışı izleyeceğiz yine. Eğer Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıkamazsa Okan Buruk çok ciddi eleştiriler alır. 11 sene önce Hamza Hamzaoğlu, Galatasaray'ın başında 3 kupa aldı şimdi nerede? Galatasaray'dan sonra ne başarılar elde etti? Sıfır. Yani Galatasaray'ı şampiyon yapmak çok büyük başarı değil." yorumunda bulundu.