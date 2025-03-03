Kayaalp, Karaman FK\'yi İftarda Ağırladı

Spor

Eski Milliyetçi Hareket Partisi Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, Diyarbekirspor ile oynayan Karaman FK heyetini iftarda ağırladı.

Karaman FK heyeti, Cihan Kayaalp'e isminin yazılı olduğu 21 numaralı Karaman FK forması hediye etti. Kayaalp, sporun dünyada dostluğun sembolü olduğunu söyledi. Kayaalp, 30 yılı aşkın bir süredir MHP'de siyaset yapmış biri olarak Devlet Bahçeli beyin söylediği her şeye inanır ve güvendiklerini belirterek, "Devlet bey bir şey söylüyorsa bildiği bir şey vardır şeklinde düşünüp bu son açıklamalarında da sonuna kadar destekliyoruz. 40 yıla bir süredir özellikle Güneydoğu bölgemizi yani bir Diyarbakırlı olarak özellikle Diyarbakır'ımızın yaşadığı acılar, çektiği çileler malumunuzdur. Bütün ülkenin malumudur. Bu sürecin ülkeye huzur getirmesi, milletimize huzur getirme gayesi ile umut ediyorum başarı ile sonuçlanacaktır" dedi.

Karaman FK Şube Müdürü Hüseyin Zenginoğlu ise, Kayaalp'e iftar programını organize ettiği için teşekkür etti. - DİYARBAKIR