Kayakla Atlama Kulelerinde Ahşap Pist Dönüşümü - Son Dakika
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Kayakla Atlama Kulelerinde Ahşap Pist Dönüşümü

Kayakla Atlama Kulelerinde Ahşap Pist Dönüşümü
17.07.2025 16:33
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Erzurum'daki kayakla atlama kulelerinin pistleri, beton zeminlerden ahşaba dönüştürülüyor.

Kayakla Atlama Kuleleri'nde zemin tadilatı sonrası ahşap pist çalışmaları tüm hızla sürüyor. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, çalışmaları yakından takip ediyor.

Erzurum'da 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları (UNIVERSIADE) için inşa edilen ve son olarak 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'ne (EYOF) ev sahipliği yapan kayakla atlama kulelerinin pistleri, beton zemindeki kabarmalar nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Kulelerin çehresini değiştirmek için harekete gecen Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Kayakla Atlama Kulelerinin rampalarında hummalı bir çalışma başlattı. Atlama Kulelerinin pistleri ahşap zemine çevrilecek. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, atlama kulelerindeki büyük tadilat çalışmalarını yakından takip ediyor. Çakmur, adeta karargah kurduğunu Türkiye'nin ilk ve tek kayakla atlama kulelerinde gerek Müteahhit firma yetkililerinden, gerekse görevli kurum personelinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Rampalar ahşap zemine dönüştürülecek

Kiremitlik Tepe'de yer alan tadilat çalışmalarının devam ettiği Tesisin beton zemininde başlatılan yenileme çalışmaları kapsamında pistler ahşapla döşenecek. 3'ü antrenman, 2'si profesyonel sporcular için olan 5 ana rampa çalışmalarla yenilenecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, "Kulelerin iki büyük rampasında aşınmalar nedeniyle 2020 yılından bu yana atlayışa kapalıydı. Kayak Federasyonu'nun teknik kurulunun aldığı karar doğrultusunda, bu büyük kulelerdeki pistler kapalıydı. Şu anki çalışmamızla, beton zeminlerin maliyet ve bakım açısından yüksek olmasından dolayı bu dönüşümü başlatıyoruz. Yıl sonuna kadar, çelik konstrüksiyonların onarımı ve beton kısımlarının sökülmesiyle pistler yeniden hazır hale getirilecek. Ahşap zeminle birlikte metrekareye düşen yük, 250 kilodan 50 kiloya düşecek. Bu da onarım maliyetlerini uzun vadede düşürecek. Ayrıca K125 ve K95 kulelerinin soğutma sistemleri de değişecek" dedi.

Çakmur, atlama kulelerinin rampalarındaki dönüşüm çalışmalarıyla birlikte TOHM Hazırlık Merkezi'nde de modernizasyon çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini sözlerine ekledi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Ekonomi, Gençlik, erzurum, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayakla Atlama Kulelerinde Ahşap Pist Dönüşümü - Son Dakika

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