Kayakla Atlama Milli Takımı, Summer Grand Prix'te yarıştı

Türkiye Kayak Federasyonu Kayakla Atlama Milli takımı sporcularından Fatih Arda İpçioğlu ve Muhammet İrfan Çintimar, Summer Grand Prix'te mücadele etti.

Almanya'nın Klinghental şehrinde yapılan ve dünyanın en iyi atlamacılarının katıldığı organizasyonda ilk kez yarışan Muhammed İrfan Çintimar 111 metre, Fatih Arda İpçioğlu ise 120 metrelik atlayışı ile yarışmayı tamamladı. Türkiye Kayak Federasyonu Genel Sekreteri Tevfik Odabaşı'nın da yerinde takip ettiği müsabakalara 18 ülkeden 73 sporcu katılım sağladı.Yaz sezonunu Dünya Kupası yarışı ile tamamladıklarını dile getiren Milli Takım Antrenörü Frenc Nejc, olimpiyat kotası için kış turnuvalarına katılmak istediklerini ifade etti. Dünyanın en iyi isimlerinin, olimpiyat şampiyonu ve rekortmenlerin bu organizasyonda yer aldığına değinen Fatih Arda İpçioğlu, "Almanya'daki bu rampa çok önemli ve büyük bir rampa. Burada yarışmak büyük bir gurur" ifadelerini kullanırken, Muhammed İrfan Çintimar ise, "Ülkemiz için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bizlere destek olan federasyon başkanımıza, genel müdürümüze ve sayın bakanımıza teşekkür ederiz" diye konuştu.

- Ankara