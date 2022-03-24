Kayakla atlamada sezon finali Slovenya'da - Son Dakika
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Kayakla atlamada sezon finali Slovenya'da

24.03.2022 00:57
Kayakla atlamada sezon finali Slovenya'da

Türkiye Kayak Federasyonu Kayakla Atlama Olimpik sporcusu Fatih Arda İpçioğlu bu sezona resmen damgasını vurdu.

Türkiye Kayak Federasyonu Kayakla Atlama Olimpik sporcusu Fatih Arda İpçioğlu bu sezona resmen damgasını vurdu.

Kayakla Atlama branşının en başarılı sezonunu geçiren Türkiye, milli sporcu Fatih Arda İpçioğlu ile birlikte Dünya Kupaları'nda boy gösterdi. Milli sporcu sezon finalini yarın Slovenya'da yapacak. Bun sezon Pekin Kış Olimpiyat Oyunları dahil 24 organizasyonda yarışan İpçioğlu, toplamda 12 finale kalma başarısı gösterdi.

Tarihimizde ilk kez Slovenya'daki Uçuş Tepesi Dünya Kupası'nda yarışacak olan Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir TSİ 12.55'te atlayışlarını gerçekleştirecekler.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, sporculara Slovenya'daki yarışta başarılar diledi. Ali Oto, "Ülkemiz kayakla atlamada tarihi bir yıl geçirdi. Sporcularımız Dünya Kupaları'nda boy gösterdi. Fatih Arda hem rekorlar kırdı hem de finaller yaşadı. Bu branşta daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

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Türkiye Kayak Federasyonu, Slovenya, Türkiye, Fatih, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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