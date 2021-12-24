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Uluslararası Kayak Federasyonu Kayaklı Koşu Yarışması yarın Erzurum'da başlayacak - Son Dakika

Uluslararası Kayak Federasyonu Kayaklı Koşu Yarışması yarın Erzurum'da başlayacak

24.12.2021 11:42
Uluslararası Kayak Federasyonu Kayaklı Koşu Yarışması yarın Erzurum'da başlayacak

Türkiye Kayak Federasyonu faaliyet programında yer alan Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Kayaklı Koşu Yarışması, yarın 14 ülkeden yaklaşık 60 sporcunun katılımıyla Erzurum'daki Kandilli Kayak Merkezi'nde yapılacak.

Türkiye Kayak Federasyonu faaliyet programında yer alan Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Kayaklı Koşu Yarışması, yarın 14 ülkeden yaklaşık 60 sporcunun katılımıyla Erzurum'daki Kandilli Kayak Merkezi'nde yapılacak.

Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre federasyonun Erzurum'daki Alp Disiplini FIS Anadolu Kupası yarışlarının ardından yeni kayak sezonundaki ikinci organizasyonu kayaklı koşu branşında gerçekleştirilecek.

Federasyonun faaliyet programında yer alan Uluslararası FIS Kayaklı Koşu Yarışması, 25-26 Aralık tarihlerinde Kandilli Kayak Merkezi'ndeki Biathlon ve Kayaklı Koşu Merkezi'nde organize edilecek.

İki gün sürecek organizasyona, Türkiye'nin yanı sıra Arjantin, Bulgaristan, Yunanistan, İran, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Bosna Hersek, Şili, Dominik Cumhuriyeti, Pakistan, Meksika, Malezya ve Fas'tan 60 sporcu katılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, sezonun ikinci önemli yarışını düzenlemenin heyecanını yaşadıklarını belirterek, "14 ülkeden 60 sporcu kürsüye çıkabilmek için mücadele edecek. Organizasyona katılacak tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kentteki Konaklı Kayak Merkezi'nde de 4-20 Şubat 2022 tarihleri arasında Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'de düzenlenecek 24. Kış Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcuların belirlenmesi amacıyla 27-29 Aralık 2021 tarihlerinde olimpiyat seçme yarışları gerçekleştirilecek.

Uluslararası Kayak Federasyonu Kayaklı Koşu Yarışması yarın Erzurum'da başlayacak

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Türkiye Kayak Federasyonu, Kandilli, Erzurum, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Uluslararası Kayak Federasyonu Kayaklı Koşu Yarışması yarın Erzurum'da başlayacak - Son Dakika Spor


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