Kayıtlar açıklandı: Halil Umut Meler, Galatasaray'ın penaltısında VAR ile ne konuştu? - Son Dakika
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Spor

Kayıtlar açıklandı: Halil Umut Meler, Galatasaray'ın penaltısında VAR ile ne konuştu?

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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasının VAR kayıtlarını yayınladı. Söz konusu kayıtlarda, Galatasaray'ın Konyaspor karşısında Osimhen ile penaltı kazandığı pozisyona da yer verildi.

28.01.2025 21:27  Güncelleme: 21:44
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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 21. haftanın tamamlanmasının ardından merakla beklenen VAR kayıtlarını açıkladı. Kayıtlarda, Galatasaray'ın Konyaspor karşısında Osimhen ile penaltı kazandığı pozisyon da yer aldı.

GALATASARAY'IN KONYASPOR MAÇINDAKİ PENALTISI

İşte VAR ve Halil Umut Meler arasındaki konuşmalar;

VAR: Umut, sana sahada bir inceleme öneriyorum penaltı pozisyonu için. Sana bir kameradan temas noktasını gösteriyorum. Şimdi aksiyonu göreceksin.

Halil Umut Meler: İlk kim dokundu?

VAR: Hücum oyuncusu topla oynuyor ve sonrasında bacağına vuruyor. Sana diğer arka kameradan göstereceğim. Tamam, daha fazlasına ihtiyacın varsa yavaş çekim göstereceğim.

Halil Umut Meler: Hayır, hayır. Eminim. Oyunu sarı takım için serbest vuruşla tekrar başlatacağım. Tamam, teşekkür ederim.

VAR: Penaltı, penaltı vuruşu. Penaltı vuruşu Umut.

Halil Umut Meler: Evet, penaltı vuruşu, doğru.

Kayıtlar açıklandı: Halil Umut Meler, Galatasaray\'ın penaltısında VAR ile ne konuştu?

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig, Halil Umut Meler, Victor Osimhen, Galatasaray, Konyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayıtlar açıklandı: Halil Umut Meler, Galatasaray'ın penaltısında VAR ile ne konuştu? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Cocukluk askimsin:
    Ali Koç federasyon başkanıni köpeği yapmış. paraya yapmış herkes şerefini satmış ayıptır ve Allah sorar 44 67 Yanıtla
    Azadi Erkacmaz:
    sen akilsizmisiniz 19 7
  • ismail Kara:
    ne serbest vuruşu Allah'tan kaç demedi nasıl bir hakemlerle oynuyoruz görün 75 2 Yanıtla
  • Necati Sarıdağ:
    bu adamın üstünde ki formanın rengi sarı kırmızı 45 27 Yanıtla
  • 19815530:
    şikesaray 28 18 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    yani konyaya serbest vurus vermeye niyetliymis !! kötü niyetli hakemler 24 7 Yanıtla
  • ali çakmak:
    oe ferhat ? 18 7 Yanıtla
  • Ömer Sancar:
    tff ne güzel olanı seçip atıyor 18 1 Yanıtla
  • Aykut Keskiner:
    yabancı hakem bariz gol şansını yine size kullandı kırmızı es geçti 9 1 Yanıtla
  • monşer null:
    Olabilir mi 9 0 Yanıtla
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