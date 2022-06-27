Kaymakam Baştürk başarılı sporcuları makamında ağırladı - Son Dakika
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Kaymakam Baştürk başarılı sporcuları makamında ağırladı

27.06.2022 09:35
Kaymakam Baştürk başarılı sporcuları makamında ağırladı

İncirliova İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Burak Uygun, milli sporcular ve Türkiye Şampiyonalarında derece elde eden sporcular İncirliova Kaymakamı Canan Hançer'i makamında ziyaret etti.

İncirliova İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Burak Uygun, milli sporcular ve Türkiye Şampiyonalarında derece elde eden sporcular İncirliova Kaymakamı Canan Hançer'i makamında ziyaret etti.

İncirliova İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Burak Uygun, milli sporcular ve Türkiye Şampiyonalarında derece elde etmiş sporcularıyla birlikte İncirliova Kaymakamı Canan Hancer Baştürk'ü makamında ziyaret etti. Kaymakam Baştürk, başarılı sporcular hakkında tek tek bilgi aldı. İsrail'de, 0-7 Temmuz 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan Avrupa U18 Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek olan İncirliova Spor Lisesi öğrencilerinden Habib İslam Kurt ile milli sporcu Yusuf Bozkaş ve diğer misafirleri ile sohbet eden Kaymakam Baştürk genç sporculara başarılar diledi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

İncirliova, Hisarcık, gençlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kaymakam Baştürk başarılı sporcuları makamında ağırladı - Son Dakika

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