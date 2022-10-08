Kaymakam Bozoğlan, Gençlik ve Spor Müdürlüğünde denetimlerde bulundu - Son Dakika
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Kaymakam Bozoğlan, Gençlik ve Spor Müdürlüğünde denetimlerde bulundu

08.10.2022 13:54
Kaymakam Bozoğlan, Gençlik ve Spor Müdürlüğünde denetimlerde bulundu

Altıntaş Kaymakamı Hüseyin Bozoğlan, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünde denetimlerde bulundu.

Altıntaş Kaymakamı Hüseyin Bozoğlan, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünde denetimlerde bulundu.

Kaymakam Bozoğlan, denetim esnasında Altıntaş İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Taşpınar'dan ve diğer personellerden bilgi aldı. Gençlik ve Spor Müdürlüğünde bulunan Kitap Kafe, kapalı spor salonu, açık alan halı saha ve voleybol sahalarını da ziyaret eden Bozoğlan denetim sonunda müdürlük çalışanlarına ve İlçe Spor Müdürüne çalışmalarından dolayı teşekkür ederek kolaylıklar diledi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Altıntaş, Hisarcık, gençlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kaymakam Bozoğlan, Gençlik ve Spor Müdürlüğünde denetimlerde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaymakam Bozoğlan, Gençlik ve Spor Müdürlüğünde denetimlerde bulundu - Son Dakika
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