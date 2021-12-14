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Kaymakam Kalkan'dan milli sporcuya plaket - Son Dakika

Kaymakam Kalkan'dan milli sporcuya plaket

14.12.2021 13:04
Kaymakam Kalkan'dan milli sporcuya plaket

Bozyazı Kaymakamı Muhsin Duran Kalkan, Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonasında 4. olan milli sporcu Serdar Aysan'a plaket verdi.

Bozyazı Kaymakamı Muhsin Duran Kalkan, Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonasında 4. olan milli sporcu Serdar Aysan'a plaket verdi. Kalkan, " Türkiye, Mersin ve ilçemiz adına önemli bir başarı elde ettiniz. Tebrik ederim. İnşallah bir dahaki yarışmalarda dünya şampiyonu olursunuz" dedi.

45-49 yaş ve 80 kilogramda Türkiye şampiyonu olan Serdar Aysan, Türkiye Vücut Geliştirme Fitness Bilek Güreş Federasyonu tarafından 29 Eylül 2021 tarihinde İstanbul'da yapılan Türkiye Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası Milli Takım seçmeleri yarışmasına Mersin bölgesini temsilen katıldı. Aysan, Türkiye'yi 4 Kasım 2021 tarihinde, IFBB (Uluslararası Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu) tarafından 150 ülkenin katılımı ile İspanya'da yapılan Barcelona santa susanna IFBB Dünya Şampiyonası clasicc bodybuilding açık siklet kategorisinde temsil etti. Yapılan yarışmalarda clasicc bodybuilding açık siklet kategorisinde dünya 4'ncüsü oldu. Türkiye'yi ve Mersin'i temsilen katıldığı yarışmada derece ile Bozyazı'ya dönen Aysan'ı makamında kabul eden Kaymakam Kalkan, sporcuyu tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Vücut geliştirme sporu hakkında sporcu ile sohbet eden Kalkan, katıldığı Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonasında Türkiye ve Mersin'i en iyi şekilde temsil ederek, Bozyazı'ya derece ile dönmesinden dolayı Aysan'a plaket verdi.

Aysan'da kendisine layık görülen plaket nedeniyle teşekkür ederek, Kalkan'a aldığı ödülü gösterip bir daha ki şampiyonada hedefinin birinci olmak olduğunu söyledi. - MERSİN

Kaymakam Kalkan'dan milli sporcuya plaket

Milli Sporcu, Türkiye, Bozyazı, Mersin, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kaymakam Kalkan'dan milli sporcuya plaket - Son Dakika Spor


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