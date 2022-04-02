Kaymakam Kurt başarılı sporcuları kabul etti - Son Dakika

Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, voleybol ve masa tenisinde dereceye giren sporcuları ödüllendirdi.

Çukurca Kaymakamlığı ve Çukurca İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen voleybol ve masa tenisi turnuvasında dereceye giren takımlar, Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt'u makamında ziyaret etti. Voleybolda birinci olan Özel Harekat Takımını ve masa tenisi kadınlarda ve erkeklerde ilk üçe giren sporcuları tebrik eden Kaymakam Kurt, sporculara kupalarını ve ödüllerini takdim etti. - HAKKARİ