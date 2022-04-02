Kaymakam Kurt başarılı sporcuları kabul etti - Son Dakika
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Kaymakam Kurt başarılı sporcuları kabul etti

02.04.2022 09:31
Kaymakam Kurt başarılı sporcuları kabul etti

Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, voleybol ve masa tenisinde dereceye giren sporcuları ödüllendirdi.

Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, voleybol ve masa tenisinde dereceye giren sporcuları ödüllendirdi.

Çukurca Kaymakamlığı ve Çukurca İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen voleybol ve masa tenisi turnuvasında dereceye giren takımlar, Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt'u makamında ziyaret etti. Voleybolda birinci olan Özel Harekat Takımını ve masa tenisi kadınlarda ve erkeklerde ilk üçe giren sporcuları tebrik eden Kaymakam Kurt, sporculara kupalarını ve ödüllerini takdim etti. - HAKKARİ

Kaymakam Kurt başarılı sporcuları kabul etti
Kaymakam Kurt başarılı sporcuları kabul etti
Kaymakam Kurt başarılı sporcuları kabul etti

YORUMLAR
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Kaymakam Kurt'tan Akkaya köyüne ziyaret Kaymakam Kurt'tan Akkaya köyüne ziyaret Çukurca Kaymakamı Kurt, Akkaya köyünde incelemede bulundu Çukurca Kaymakamı Kurt, Akkaya köyünde incelemede bulundu

Hasan Kurt, voleybol, Hakkari, Çukurca, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kaymakam Kurt başarılı sporcuları kabul etti - Son Dakika


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