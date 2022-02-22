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Kaymakam Sağlam, şampiyonları ağırladı - Son Dakika

Kaymakam Sağlam, şampiyonları ağırladı

22.02.2022 12:21
Kaymakam Sağlam, şampiyonları ağırladı

Bilecik'te düzenlenen finallerde bölge şampiyonu olan Manisa'nın Salihli ilçesi 50. Yıl Ortaokulu Yıldız Erkekler Hentbol Takımı sporcuları Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam'ı ziyaret etti.

Bilecik'te düzenlenen finallerde bölge şampiyonu olan Manisa'nın Salihli ilçesi 50. Yıl Ortaokulu Yıldız Erkekler Hentbol Takımı sporcuları Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam'ı ziyaret etti.

Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Bilecik'te düzenlenen finallerde bölge şampiyonu olan 50. Yıl Ortaokulu Yıldız Erkekler Hentbol Takımı sporcularını ağırladı. Şampiyon Hentbol Takımını ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen ve 50. Yıl Ortaokulu Müdürü Fatih Akın eşlik ederken, beden eğitimi öğretmeni Yasin Nişli, Bilecik'te düzenlenen bölge finallerinde tüm maçları kazanarak şampiyon olduklarını söyledi. Nişli, elde ettikleri bu başarı ile Türkiye yarı finallerine gitmeye hak kazandıklarını sözlerine ekledi.

Bölge şampiyonu sporcuları misafir etmekten mutluluk duyduğunu belirten Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam "Salihli'de spor altyapısını güçlendirmek ve sporcu yetiştirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Gençlerimizin sporla ilgilenmeleri için kazanılan bölge şampiyonluğu çok önemi bir başarı. Ben inanıyorum ki sporcularımız çok daha büyük başarılar elde etmek için mücadelelerini sürdürecekler. Şimdiden elde edilen başarıdan dolayı sizleri tebrik ediyor, Uşak'ta yapılacak yarı finallerde başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - MANİSA

Kaymakam Sağlam, şampiyonları ağırladı
Kaymakam Sağlam, şampiyonları ağırladı
Kaymakam Sağlam, şampiyonları ağırladı

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Kamil Sağlam, Hentbol, Bilecik, Salihli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kaymakam Sağlam, şampiyonları ağırladı - Son Dakika Spor


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