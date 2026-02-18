Selendi Kaymakamlık Kupası, Belediye Spor\'un oldu

Manisa'nın Selendi ilçesinde Kaymakamlık ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından ortaklaşa organize edilen Kaymakamlık Kurumlar arası voleybol Turnuvası oynanan final müsabakası ile sona erdi. Turnuvanın şampiyonu Selendi Belediye Spor oldu.

Şubat ayının başında dört grup halinde başlayan ve daha sonra gruplarında ilk iki sırayı alan takımların çapraz eşleşmeler sonucu çeyrek finale çıktığı turnuva nefes kesen maçlara sahne oldu. Yarı finalde rakiplerini yenen Selendi Belediye Spor ile İlçe Emniyet takımları finale yükseldi. Selendi Kapalı Spor Salonu'nda Selendi Belediye Spor ile İlçe Emniyet Spor arasında oynanan final müsabakasını Ahmet Ertuğrul yönetti. Oldukça çekişmeli geçen mücadelenin ilk setini İlçe Emniyet 25-15 alarak 1-0 öne geçti. İkinci seti Belediye Spor 25-15 alarak setlerde durumu 1-1 yaptı. 3. Seti yine Belediye Spor 25-19 alarak setlerde 2-1 öne geçti. 4. seti de 25-19 alan Belediye Spor turnuvanın şampiyonu oldu.

Maç bitiminde büyük coşku yaşayan Belediye Spor takımı sevincini taraftarları ile paylaştı. Turnuvanın üçüncülüğünü ise rakibi Milli Eğitim Spor'u 3-0 yenen İlçe Spor Müdürlüğü Spor takımı kazandı.

Şampiyon olan Selendi Belediye Spor takımının kupa ve madalyalarını İlçe Kaymakamı Mücahit Enes Yıldız, ikinci olan İlçe Emniyet takımın kupa ve madalyalarını İlçe Cumhuriyet Savcısı Ersel Bozkurt, üçüncü olan İlçe Spor Müdürlüğü Spor takımının kupa ve madalyalarını İlçe Emniyet Amiri Emre Gevanci ile İlçe Jandarma Komutanı Yunus Emre Kurt verirken dördüncü olan İlçe Milli Eğitim takımın madalyalarını İlçe Spor Müdürü Tayyar Selvi verdi.

Başarılı bir turnuvayı geride bıraktıklarını kaydeden İlçe Spor Müdürü Tayyar Selvi, "Centilmence bir turnuva geçirdik. Tüm takım oyuncularımıza teşekkür ediyorum." dedi. - MANİSA