Kayseri 1. Amatör Küme'de 22 maçta 98 gol atıldı - Son Dakika
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Kayseri 1. Amatör Küme'de 22 maçta 98 gol atıldı

21.03.2022 09:45
Kayseri 1. Amatör Küme'de 22 maçta 98 gol atıldı

Kayseri Adem Özbek 1. Amatör Küme'de 2021-2022 sezonu Pazar günü oynanan karşılaşmalar ile başladı.

Kayseri Adem Özbek 1. Amatör Küme'de 2021-2022 sezonu Pazar günü oynanan karşılaşmalar ile başladı.

Kayseri Adem Özbek 1.Amatör Küme A, B, C, D, E ve F Gruplarında 1. hafta maçları tamamlandı. Oynanan 22 müsabakada 98 gol atıldı. D Grubunda Anadolu Yıldızları ile E Grubunda Yeni Erciyesspor ilk haftayı hükmen kazandılar. 1.Amatör Küme 1. hafta maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:

A GRUBU

Cırgalanspor 3-3 Erciyes İdmangücü

Kayseri Simya Koleji 1-2 Gazi Osman Paşa

Büyüleyenspor 2-1 Güneşli Gençlikspor

İsmail Okumuş 7-1 Yahyalı Gençlerbirliği

B GRUBU

Yerköyspor 9-1 Yeşilsspor

Kayseri İdman Yurdu 2-5 Yeni Kıranardı

Yeni Esenspor 0-3 Kayseri Meysuspor

K.Gençlikspor 1-0 Sindelhöyükspor

C GRUBU

Yeşilhisar Belediyespor 1-2 1966 Turanspor

Sungur FK 3-0 K.Mithatpaşaspor

Cuma Uluçay Talasspor 2-2 K.Demirspor

Sarız Anadoluspor 2-6 Argıncıkspor

D GRUBU

Kafkasspor 3-0 Kılıçaslan Yıldızspor

Erkiletspor 5-0 Develi 1954 Gençlikspor

Anadolu Yıldızları 3-0 K.Sağlıkspor (Hükmen)

Talas Denizspor 4-3 Y.B.Şafakspor

E GRUBU

Bünyan Belediyespor 2-1 Belsinspor

Anayurt Finalspor 0-3 Sümerspor

Y.Erciyesspor 3-0 Olimpik Gençlik (Hükmen)

Yemlihaspor 3-1 Pınarbaşı Belediyespor

F GRUBU

Göktükspor 2-2 Anbar Kızılırmakspor

Palasspor 4-1 Fevzi Çakmakspor

İncesu Gençlik 1-0 Akkışla Gençlik

Sosun Birlikspor 1-3 Erciyesgücü - KAYSERİ

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Anadolu Yıldızları Ligi, Kayseri, Pazar, Özbek, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayseri 1. Amatör Küme'de 22 maçta 98 gol atıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri 1. Amatör Küme'de 22 maçta 98 gol atıldı - Son Dakika
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