Kayseri 1. Amatör Küme'de hakemler belli oldu - Son Dakika
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Kayseri 1. Amatör Küme'de hakemler belli oldu

07.05.2022 08:32
Kayseri 1. Amatör Küme'de hakemler belli oldu

Kayseri Adem Özbek Birinci Amatör Küme A,B, C,D,E ve F Grupları 8. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Kayseri Adem Özbek Birinci Amatör Küme A,B, C,D,E ve F Grupları 8. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu. İlk 7 haftası geride kalan 1. Amatör Küme, Pazar günü oynanacak olan 8. hafta maçları ile devam edecek.

Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 1. Amatör Küme'nin 8. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler ise şu şekilde:

Akkışla Gençlikspor - Palasspor: Ahmet Çıtak

Fevzi Çakmakspor - Sosun Birlikspor: Muhammed Boylu

Anadolu Yıldızları - Y.B.Şafakspor: Aydoğan Mantar

Kayseri Simya Koleji - Erciyes İdmangücü: Serkan Yıldırım

Kayseri Göktürkspor - İncesu Gençlikspor: Tolga Selvi

Cuma Uluçay Talasspor - Develi Erciyesspor: Erol Eroğlu

Yeni Esenspor - Sindelhöyükspor: Rıza Öztürk

Kocasinan Yemlihaspor - Belsinspor: Turan Çelik

Sarız Anadoluspor - Kayseri Demirspor: Mustafa Kalaycı

Erkiletspor - Döğerspor: İbrahim Çolak

İsmail Okumuş FK - Güneşli Gençlikspor: Fatih Yıldırım

A.Kızılırmakspor - Erciyesgücü FK: Hacı Güverti

Sümerspor - Pınarbaşı Belediyespor: Nail Berkant Sarıkaya

Yeşilspor - Talas İdman Yurdu: Yakup Aksoy

Büyüleyenspor - Güneşspor: Esat Sabuncu

Argıncıkspor - Turanspor: Hüseyin Keğin

Kafkasspor - Develi 1954 Spor: Kemal Hattatioğlu

Yeni Erciyesspor - Makfitspor: Erkan Kırçıl

Kayseri İdman Yurdu - Argıncık Esnafspor: İbrahim İmrağ

Yerköyspor - Yeni Kıranardıspor: Hakan Çam

Yahyalı Gençlerbirliği - Gaziosmanpaşaspor: Yusuf Uğurlu

Yeşilhisar Belediyeespor - Kuşçu Mithatpaşaspor: Mehmet Altıparmak - KAYSERİ

Kayseri 1. Amatör Küme'de hakemler belli oldu
Kayseri 1. Amatör Küme'de hakemler belli oldu

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Ahmet Çıtak, Kayseri, Pazar, Özbek, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayseri 1. Amatör Küme'de hakemler belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri 1. Amatör Küme'de hakemler belli oldu - Son Dakika
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