Kayseri 1. Amatör Küme E Grubu: Kocasinan Yemlihaspor: 0 Makfit: 3 - Son Dakika
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Kayseri 1. Amatör Küme E Grubu: Kocasinan Yemlihaspor: 0 Makfit: 3

21.06.2022 08:41
Kayseri 1. Amatör Küme E Grubu: Kocasinan Yemlihaspor: 0 Makfit: 3

Kayseri 1. Amatör Küme E Grubu maçında ikinci sıradaki Yemlihaspor ile lider Makfit karşılaştı.

Kayseri 1. Amatör Küme E Grubu maçında ikinci sıradaki Yemlihaspor ile lider Makfit karşılaştı. Organize Sanayi stadında oynanan maçta 3 gol atıldı. Kazanan taraf lider Makfit oldu.

Stat: Organize Sanayi Stadı

Hakemler: Suat Alptekin, Yakup Aksoy, Selahattin Ak

Kocasinan Yemlihaspor: Altay Öztürk, Sami İnkayası (Dk.68 Ferdi Yılmaz), Hüseyin Pekşan, Serhat Özdemir, Ömer Yasin, Abdulkadir Öz, Murat Çift, Ahmet Arsoy (Dk.46 Mustafa Yıldırım), Mehmet Can Gülay, Mustafa Bartu (Dk.68 Aşkın Okur), Adem Yönel (Dk.46 Rüstem Çin)

Makfit: Abdullah Yakup, Canberk Yalçın (Dk.90 Berke Arık), İrfan Yeğin, Oktay Koçak, Yunus Emre Kulan, Mehmet Akpınar, Hüseyin Can Uçar, Kubilay Babacan (Dk.86 Mustafa Bozkuş), Mahmut Sami, Ömer Bozkuş, Yılmaz Yılmaz (Dk.73 Kerem Bahadır Teke)

Goller: Ömer Bozkuş dk.10 ve 48, Kerem Bahadır Teke dk.85 (Makfit)

Kaçan Penaltı: Aşkın Okur dk.88 (penaltı) (Kocasinan Yemlihaspor) - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Kocasinan, Kayseri, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri 1. Amatör Küme E Grubu: Kocasinan Yemlihaspor: 0 Makfit: 3 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri 1. Amatör Küme E Grubu: Kocasinan Yemlihaspor: 0 Makfit: 3 - Son Dakika
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