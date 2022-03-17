Kayseri 1.Amatör Küme ilk hafta programı açıklandı - Son Dakika

Kayseri Adem Özbek 1. Amatör Küme'de 2021-2022 sezonu Pazar günü başlıyor. Sezonun ilk haftasının maç programı açıklandı.
Kayseri Adem Özbek 1.Amatör Küme A, B, C, D, E ve F gruplarında 1. hafta maç programı belli oldu. Futbol İl Temsilciliği yeni maç programını yayınladı. İlk kez 6 grupta 53 takımın kıyasıya mücadelesi ile başlayacak olan 1. haftada bütün maçlar Pazar günü 11 farklı sahada oynanacak. İlk haftanın programı ise şu şekilde:
20 Mart 2022 Pazar Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
10.00 Cırgalanspor- Erciyes İdmangücü
12.00 Yeni Esenspor-Kayseri Meysuspor
14.00 Kocasinan Gençlikspor-Sindelhöyükspor
16.00 Sungur FK-Kuşçu Mithatpaşaspor
20 Mart 2022 Pazar Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
10.00 Kafkasspor-Kılıçaslan Yıldızspor
20 Mart 2022 Pazar Vali Muammer Güler Stadı
10.00 Kayseri Simya Koleji-Gazi Osman Paşaspor
12.00 Kayseri İdman Yurdu-Yeni Kıranardıspor
14.00 İsmail Okumuş FK- Yahyalı Gençlerbirliği
16.00 Cuma Uluçay Talasspor- Kayseri Demirspor
20 Mart 2022 Pazar Erkilet Stadı 1 Nolu Saha
10.00 Göktürkspor- Anbar Kızılırmakspor
12.00 Anayurt Finalspor-Sümerspor
14.00 Yemlihaspor- Pınarbaşı Belediyespor
16.00 Sosun Birlikspor- Erciyesgücü FK
20 Mart 2022 Pazar Erkilet Stadı 2 Nolu Saha
10.00 Erkiletspor- Develi 1954 Spor
12.00 Talas Denizspor-Y.B.Şafakspor
14.00 Sarız Anadoluspor-Argıncıkspor
20 Mart 2022 Pazar Yeşilhisar İlçe Stadı
13.00 Yeşilhisar Belediyespor-1966 Turanspor
20 Mart 2022 Pazar Bünyan İlçe Stadı
11.00 Bünyan Belediyespor-Belsinspor
13.00 Palasspor-Fevzi Çakmakspor
20 Mart 2022 Pazar Yeşilhisar İlçe Stadı
13.00 Yeşilhisar Belediyespor-1966 Turanspor
20 Mart 2022 Pazar Develi İlçe Stadı
11.00 Büyüleyenspor- Güneşli Gençlikspor
20 Mart 2022 Pazar Yahyalı İlçe Stadı
13.00 Yerköyspor-Yeşilspor
20 Mart 2022 Pazar İncesu İlçe Stadı
13.00 İncesu Gençlikspor- Akkışla Gençlikspor
20 Mart 2022 Pazar Mimarsinan Serkent Stadı
11.00 Anadolu Yıldızları-Kayseri Sağlıkspor
13.00 Yeni Erciyesspor-Kayseri Olimpikspor - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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