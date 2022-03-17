Kayseri 1.Amatör Küme ilk hafta programı açıklandı - Son Dakika

Kayseri Adem Özbek 1. Amatör Küme'de 2021-2022 sezonu Pazar günü başlıyor. Sezonun ilk haftasının maç programı açıklandı.

Kayseri Adem Özbek 1.Amatör Küme A, B, C, D, E ve F gruplarında 1. hafta maç programı belli oldu. Futbol İl Temsilciliği yeni maç programını yayınladı. İlk kez 6 grupta 53 takımın kıyasıya mücadelesi ile başlayacak olan 1. haftada bütün maçlar Pazar günü 11 farklı sahada oynanacak. İlk haftanın programı ise şu şekilde:

20 Mart 2022 Pazar Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

10.00 Cırgalanspor- Erciyes İdmangücü

12.00 Yeni Esenspor-Kayseri Meysuspor

14.00 Kocasinan Gençlikspor-Sindelhöyükspor

16.00 Sungur FK-Kuşçu Mithatpaşaspor

20 Mart 2022 Pazar Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

10.00 Kafkasspor-Kılıçaslan Yıldızspor

20 Mart 2022 Pazar Vali Muammer Güler Stadı

10.00 Kayseri Simya Koleji-Gazi Osman Paşaspor

12.00 Kayseri İdman Yurdu-Yeni Kıranardıspor

14.00 İsmail Okumuş FK- Yahyalı Gençlerbirliği

16.00 Cuma Uluçay Talasspor- Kayseri Demirspor

20 Mart 2022 Pazar Erkilet Stadı 1 Nolu Saha

10.00 Göktürkspor- Anbar Kızılırmakspor

12.00 Anayurt Finalspor-Sümerspor

14.00 Yemlihaspor- Pınarbaşı Belediyespor

16.00 Sosun Birlikspor- Erciyesgücü FK

20 Mart 2022 Pazar Erkilet Stadı 2 Nolu Saha

10.00 Erkiletspor- Develi 1954 Spor

12.00 Talas Denizspor-Y.B.Şafakspor

14.00 Sarız Anadoluspor-Argıncıkspor

20 Mart 2022 Pazar Yeşilhisar İlçe Stadı

13.00 Yeşilhisar Belediyespor-1966 Turanspor

20 Mart 2022 Pazar Bünyan İlçe Stadı

11.00 Bünyan Belediyespor-Belsinspor

13.00 Palasspor-Fevzi Çakmakspor

20 Mart 2022 Pazar Yeşilhisar İlçe Stadı

13.00 Yeşilhisar Belediyespor-1966 Turanspor

20 Mart 2022 Pazar Develi İlçe Stadı

11.00 Büyüleyenspor- Güneşli Gençlikspor

20 Mart 2022 Pazar Yahyalı İlçe Stadı

13.00 Yerköyspor-Yeşilspor

20 Mart 2022 Pazar İncesu İlçe Stadı

13.00 İncesu Gençlikspor- Akkışla Gençlikspor

20 Mart 2022 Pazar Mimarsinan Serkent Stadı

11.00 Anadolu Yıldızları-Kayseri Sağlıkspor

13.00 Yeni Erciyesspor-Kayseri Olimpikspor - KAYSERİ