Kayseri 1. Amatör Küme: Yeni Kıranardıspor: 4 Kayseri İdman Yurdu: 1 - Son Dakika
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Kayseri 1. Amatör Küme: Yeni Kıranardıspor: 4 Kayseri İdman Yurdu: 1

21.05.2022 08:25
Kayseri 1. Amatör Küme: Yeni Kıranardıspor: 4 Kayseri İdman Yurdu: 1

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu maçında Yeni Kıranardıspor, Kayseri İdman Yurdu'nu 4-1 mağlup ettiStat: Argıncık Stadı 2 Nolu SahaHakemler: Hüseyin Keğin xx, Selahattin Ak xx, Nusret Yıldırım xxYeni Kıranardıspor: Fatih Alıcı x, Mikail Polat x, Fatih Han Kayar xx, Murad Çadır xx, Mustafa...

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu maçında Yeni Kıranardıspor, Kayseri İdman Yurdu'nu 4-1 mağlup etti

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Hüseyin Keğin xx, Selahattin Ak xx, Nusret Yıldırım xx

Yeni Kıranardıspor: Fatih Alıcı x, Mikail Polat x, Fatih Han Kayar xx, Murad Çadır xx, Mustafa Aydın xx, Metin Enes Tokgöz xx, (Engin Bıyıklıoğlu x dk.85), Ferhat Aslan xx, (Talha Kör x dk.75), Raşit Cengiz xx, (Gökhan Arıkan x dk.85), İlhan Coşkun xx, Engin Altuntaş xx, Mustafa Yorulmaz xx, (Furkan Ahmet Demir x dk.65)

Kayseri İdman Yurdu: Orhan Türkmen x, İdris Ülger x, Nuri Avcı x, Furkan Aldemir x, Ali Bozkurt x, Safa Can Deveci x, Mehmet Bozkurt x, Süleyman Kaan Yıldırım x, (Enes Aksan x dk.80), Hanifi Can Söğüt x, Rahim Özlü x, Ahmet Karahan x, (Onur Akyıldız x dk.65)

Goller: Mustafa Yorulmaz dk.6-9, İlhan Coşkun dk.79-82 (Yeni Kıranardıspor) Hanifi Can Söğüt dk.40 (Kayseri İdman Yurdu) - KAYSERİ

YORUMLAR
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Kayseri 1. Amatör Futbol: Argıncıkspor: 8 Sarız Anadoluspor: 0 Kayseri 1. Amatör Futbol: Argıncıkspor: 8 Sarız Anadoluspor: 0 İnşaattaki bisikletli hırsız asayiş ekiplerinden kaçamadı İnşaattaki bisikletli hırsız asayiş ekiplerinden kaçamadı
Kaynak: İHA

Nusret Yıldırım, Mikail Polat, Kayseri, Fatih, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri 1. Amatör Küme: Yeni Kıranardıspor: 4 Kayseri İdman Yurdu: 1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri 1. Amatör Küme: Yeni Kıranardıspor: 4 Kayseri İdman Yurdu: 1 - Son Dakika
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