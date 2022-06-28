Kayseri 1. Amatör Küme'yi 3 takım namağlup tamamladı - Son Dakika
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Kayseri 1. Amatör Küme'yi 3 takım namağlup tamamladı

28.06.2022 08:41
Kayseri 1. Amatör Küme'yi 3 takım namağlup tamamladı

Kayseri 1. Amatör Küme'de normal sezon tamamlandı.

Kayseri 1. Amatör Küme'de normal sezon tamamlandı.

Kayseri 1. Amatör Küme'de normal sezonun adından gözler Play-Off'a çevrildi. Hafta sonu oynanan son hafta maçlarının ardından normal sezonu tamamlanan 1. Amatör Küme'de 3 takım sezonu mağlubiyet almadan tamamladı.

C Grubu lideri Sungur Futbol Kulübü oynadığı 16 maçta 14 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 44 topladı. E Grubu lideri Makfit oynadığı 16 maçta 15 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 46 puan topladı. F Grubunda Erciyesgücü Futbol Kulübü oynadığı 14 maçta 10 galibiyet ve 4 beraberlik alırken 34 puan topladı. - KAYSERİ

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Kayseri 1. Amatör Küme: Play-Off eşleşmeleri belli oldu Kayseri 1. Amatör Küme: Play-Off eşleşmeleri belli oldu
Kaynak: İHA

Kayseri, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri 1. Amatör Küme'yi 3 takım namağlup tamamladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri 1. Amatör Küme'yi 3 takım namağlup tamamladı - Son Dakika
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