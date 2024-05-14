Kayseri 2. Amatör Küme'de 12. hafta tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kayseri 2. Amatör Küme'de 12. hafta tamamlandı

Kayseri 2. Amatör Küme\'de 12. hafta tamamlandı

Bu sezon üç ayrı grupta oynanan İkinci Amatör Küme'nin 12. haftasında toplam 10 karşılaşmada takımlar 53 kez gol sevinci yaşadı. A Grubu'nda Yavruaslanspor, B Grubu'nda Kayseri Ömürspor ve C Grubu'nda Yeşilspor 12. haftayı zirvede tamamladılar. 12. haftası geride kalan 2. Amatör Küme'de ligde 13. hafta heyecanı 19 Mayıs Pazar günü oynanacak olan maçlar ile devam edecek. Kalan haftalarda birbirinden zorlu maçlar oynanacağı 2. Amatör Küme'de heyecan dorukta. Kayseri İkinci Amatör Küme'de oynanan 12. hafta maçları sonunda alınan skorlar ise şu şekilde: Kalespor-Kocasinan Gençlikspor: 3-1, Yavruaslanspor-Kayseri İdmn Yurdu: 6-1, Büyük Toraman-Cırgalanspor: 3-3, AmbarKızılırmak-Güneşli Gençlik: 5-0, Bayraktarspor-Sanayi Esnaf: 2-6, Y.Mahalle Y.Ufuklar-Ömürspor: 0-3, Alsancakspor-Y.B.Şafak: 0-1, Yeşilspor-Demirspor: 6-3, Fevzi Çakmak-Kafkasspor: 2-4, Kuşçumithatpaşa-Yerköyspor: 1-3, Anayurt Final-Yeni Kıranadı: 3-0 (Hükmen), Develi Erciyes-Akkışla Gençlik: 3-0 (Hükmen), YeşilhisarBelediye-Talas İ.Yurdu: 3-0 (Hükmen)

14.05.2024 08:58  Güncelleme: 09:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri 2. Amatör Küme'de 12. hafta tamamlandı. Oynanan 10 karşılaşmada 53 gol atıldı.

Bu sezon üç ayrı grupta oynanan İkinci Amatör Küme'nin 12. haftasında toplam 10 karşılaşmada takımlar 53 kez gol sevinci yaşadı. A Grubu'nda Yavruaslanspor, B Grubu'nda Kayseri Ömürspor ve C Grubu'nda Yeşilspor 12. haftayı zirvede tamamladılar. 12. haftası geride kalan 2. Amatör Küme'de ligde 13. hafta heyecanı 19 Mayıs Pazar günü oynanacak olan maçlar ile devam edecek. Kalan haftalarda birbirinden zorlu maçlar oynanacağı 2. Amatör Küme'de heyecan dorukta. Kayseri İkinci Amatör Küme'de oynanan 12. hafta maçları sonunda alınan skorlar ise şu şekilde:

Kalespor-Kocasinan Gençlikspor: 3-1

Yavruaslanspor-Kayseri İdmn Yurdu: 6-1

Büyük Toraman-Cırgalanspor: 3-3

AmbarKızılırmak-Güneşli Gençlik: 5-0

Bayraktarspor-Sanayi Esnaf: 2-6

Y.Mahalle Y.Ufuklar-Ömürspor: 0-3

Alsancakspor-Y.B.Şafak: 0-1

Yeşilspor-Demirspor: 6-3

Fevzi Çakmak-Kafkasspor: 2-4

Kuşçumithatpaşa-Yerköyspor: 1-3

Anayurt Final-Yeni Kıranadı: 3-0 (Hükmen)

Develi Erciyes-Akkışla Gençlik: 3-0 (Hükmen)

YeşilhisarBelediye-Talas İ.Yurdu: 3-0 (Hükmen) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri, Develi, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri 2. Amatör Küme'de 12. hafta tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan köklü değişim mesajı: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köklü değişim mesajı: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz
15:38 Merkez’in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak Merkez'in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak
14:47 Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor! 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
17:01 Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı
16:27 Antalya’da Psikolojik Sorunları Olan Kadın Apartmanı Savaş Alanına Çevirdi Antalya'da Psikolojik Sorunları Olan Kadın Apartmanı Savaş Alanına Çevirdi
15:51 Fatih’te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi Fatih'te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi
15:50 Süper Lig’de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos'ta başlayacak
15:48 Elazığ’daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı Elazığ'daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı
15:42 Arsenal Taraftarları Manchester City’yi Uyutmak İçin Plan Yaptı Arsenal Taraftarları Manchester City'yi Uyutmak İçin Plan Yaptı
15:17 Fransa’da cezaevi aracına saldırı 3 gardiyan öldü, mahkum kaçtı Fransa'da cezaevi aracına saldırı! 3 gardiyan öldü, mahkum kaçtı
15:16 Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 17:24:10. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri 2. Amatör Küme'de 12. hafta tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement