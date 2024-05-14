Spor

Kayseri 2. Amatör Küme'de 12. hafta tamamlandı. Oynanan 10 karşılaşmada 53 gol atıldı.

Bu sezon üç ayrı grupta oynanan İkinci Amatör Küme'nin 12. haftasında toplam 10 karşılaşmada takımlar 53 kez gol sevinci yaşadı. A Grubu'nda Yavruaslanspor, B Grubu'nda Kayseri Ömürspor ve C Grubu'nda Yeşilspor 12. haftayı zirvede tamamladılar. 12. haftası geride kalan 2. Amatör Küme'de ligde 13. hafta heyecanı 19 Mayıs Pazar günü oynanacak olan maçlar ile devam edecek. Kalan haftalarda birbirinden zorlu maçlar oynanacağı 2. Amatör Küme'de heyecan dorukta. Kayseri İkinci Amatör Küme'de oynanan 12. hafta maçları sonunda alınan skorlar ise şu şekilde:

Kalespor-Kocasinan Gençlikspor: 3-1

Yavruaslanspor-Kayseri İdmn Yurdu: 6-1

Büyük Toraman-Cırgalanspor: 3-3

AmbarKızılırmak-Güneşli Gençlik: 5-0

Bayraktarspor-Sanayi Esnaf: 2-6

Y.Mahalle Y.Ufuklar-Ömürspor: 0-3

Alsancakspor-Y.B.Şafak: 0-1

Yeşilspor-Demirspor: 6-3

Fevzi Çakmak-Kafkasspor: 2-4

Kuşçumithatpaşa-Yerköyspor: 1-3

Anayurt Final-Yeni Kıranadı: 3-0 (Hükmen)

Develi Erciyes-Akkışla Gençlik: 3-0 (Hükmen)

YeşilhisarBelediye-Talas İ.Yurdu: 3-0 (Hükmen) - KAYSERİ