Kayseri amatör lig hakemleri yeni sezon öncesi TFF kıyafetleri ve çantayla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri amatör lig hakemleri yeni sezon öncesi TFF kıyafetleri ve çantayla buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri amatör lig hakemleri yeni sezon öncesi TFF kıyafetleri ve çantayla buluştu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026-2027 futbol sezonu öncesi TFF'nin gönderdiği müsabaka kıyafetleri, Kayseri bölgesi amatör lig hakemlerine teslim edildi. Kayseri Sümer Amatör Evi'ndeki toplantıda TFF Bölge Müdürü ve Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Önal, hakemlere çanta hediye etti.

2026-2027 futbol sezonu öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından gönderilen müsabaka kıyafetleri, amatör liglerde görev alacak Kayseri bölgesi hakemlerine teslim edildi.

Kayseri Sümer Amatör Evi'nde düzenlenen toplantıya katılan Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürü ve Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Önal, kıyafetlere ilave olarak hakemlere çanta hediye ederek yeni sezonda başarılar diledi. Mutlu Önal yaptığı açıklamasında, "Hakemlerimiz, bizim gözbebeğimiz. Hepsi bizim için önemlidir. Hakemlerimizin sık sık ağır eleştirilere maruz kaldığını hepimiz görüyoruz. Sizlerin dürüstlük içerisinde, bilgisi dahilinde, tarafsızlık ilkesi çerçevesinde müsabakalarda görev almanızı istiyoruz. Başarılı bir sezon geçirmenizi temenni ediyorum" dedi.

Kayseri İl Hakem Kurulu Başkanı Ömer Murat Ülger de 2026-2027 futbol sezonunda orta hakem ve yardımcı hakem olarak görev üstlenecek hakemlere başarılar dileyerek, "Türk futbolunun, Kayseri futbolunun gelişmesi için hakemler olarak üzerimize düşeni yapmak için çalışıyoruz. Yeni sezonda hakemlerimizin başarılı olacağı kanaatindeyim" dedi. Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Önal'a teşekkür eden Ömer Murat Ülger, "Toplantımızı katılarak bizleri onore eden, her zaman yanımızda olduğu gibi hakemlerimize desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen değerli Mutlu Önal başkanıma sonsuz teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Türkiye Futbol FederasyonuKayseriHediyeFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzmir’de Cemil Tugay protestosunda gerginlik Vatandaşlardan YENİ Parti’ye soğuk duş İzmir'de Cemil Tugay protestosunda gerginlik! Vatandaşlardan YENİ Parti'ye soğuk duş
Montella’nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar Montella'nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar
Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul’da çöken binanın üst 2 katı kaçak Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul'da çöken binanın üst 2 katı kaçak
Eğlence mekanında çatışma 1’i polis 2 kişi öldü Eğlence mekanında çatışma! 1'i polis 2 kişi öldü
Kamera tribüne döndü, hayatı değişti Herkes onu konuşuyor Kamera tribüne döndü, hayatı değişti! Herkes onu konuşuyor
Canına kıyan ’Trafik Ablası’yla ilgili kahreden ayrıntı Canına kıyan 'Trafik Ablası'yla ilgili kahreden ayrıntı
11:33
Trabzonspor’dan 30 milyon euroya gitmişti Şimdi Galatasaray istiyor
Trabzonspor'dan 30 milyon euroya gitmişti! Şimdi Galatasaray istiyor
11:17
24 yıl sonra bir ilk ABD’den gelen haber piyasaları sarstı
24 yıl sonra bir ilk! ABD'den gelen haber piyasaları sarstı
11:01
Arda Turan bombası Son dakika olarak duyurdular
Arda Turan bombası! Son dakika olarak duyurdular
10:43
KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu
KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu?
10:33
İstanbul’da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor
İstanbul'da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor
09:29
Canına kıyan ’Trafik Ablası’yla ilgili kahreden ayrıntı
Canına kıyan 'Trafik Ablası'yla ilgili kahreden ayrıntı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 11:42:51. #.0.2#
SON DAKİKA: Kayseri amatör lig hakemleri yeni sezon öncesi TFF kıyafetleri ve çantayla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei