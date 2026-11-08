Kayseri Atletikspor, Antepia'yı 3-0 yenerek zirve mücadelesini sürdürdü - Son Dakika
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Kayseri Atletikspor, Antepia'yı 3-0 yenerek zirve mücadelesini sürdürdü

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Kayseri Atletikspor, Antepia\'yı 3-0 yenerek zirve mücadelesini sürdürdü
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Kayseri Atletikspor, TVF Kadınlar 2. Lig 15. Grup 9. haftasında sahasında Antepia'yı set vermeden 3-0 mağlup etti. Kayseri Gevher Nesibe Spor Salonu'ndaki karşılaşmada setler 25-14, 25-14 ve 25-15 sonuçlandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig 15. Grup 9. hafta karşılaşmasında zirve mücadelesi veren Kayseri Atletikspor, sahasında Gaziantep temsilcisi Antepia'yı set vermeden 3-0 mağlup etti.

Salon: Kayseri Gevher Nesibe Spor Salonu

Hakemler: Alpaslan Gerçel, Dilek Özaşır

Kayseri Atletikspor: Hiranur Fatma Yaşar, Aylin Mete, Açelya Ozman, Melek Rana Ayata, Arzu Talip, Esra Çevik, Melike Yıldırım, Zekiye Ünal, Berna Demirci, Eda Şahin, Rabia Nehir Tezcan, Elif Su Delibaş, Lara Baytek

Antepia: Asyanur, Belinay, Melek Altunkaya, Hayrunnisa Oğuz, İlkay Yılmaz, Buse, Ece Almacıoğlu, Ecrin Kaplan, Zekiye Yağmur Kurt, Kübra Kurtoğlu

Setler:

1. Set: 25-14 (Kayseri Atletik lehine)

2. Set: 25-14 (Kayseri Atletik lehine)

3. Set: 25-15 (Kayseri Atletik lehine)

Kaynak: İHA
Türkiye Voleybol FederasyonuKayseriSporSon Dakika

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