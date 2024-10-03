Kayseri Atlı Cirit 2024 Sezonu'na Ev Sahipliği Yapacak

Spor

Kayseri, Atlı Cirit 2024 Sezonu Esat Akdağ 1. Ligi Kırmızı Grup müsabakalarına ev sahipliği yapacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, müsabakalar 4 takım ve 60 sporcunun katılımıyla 4- 6 Ekim'de Geleneksel Sporlar Binicilik ve Atlı Okçuluk Tesisi'nde gerçekleştirilecek.

Belediye bünyesindeki Spor AŞ'nin ev sahipliği yapacağı müsabakalarda Erzurum Şengel, Sivas Yeşilyurt, Erzurum Atatürk Üniversitesi ve Uşak Susuzören atlı spor kulüpleri mücadele edecek.