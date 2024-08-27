Kayseri Birinci Amatör Küme\'de Fikstür Çekimi Yapılacak

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Kayseri Birinci Amatör Küme'de fikstür çekimi 29 Ağustos Perşembe günü Sümer Amatör Evi'nde saat 19.00'da gerçekleştirilecek.

Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel yaptığı açıklama ile 1. Amatör Küme'de fikstür çekiminin 29 Ağustos 2024 Perşembe günü yapılacağını duyurdu. Yücel, yaptığı açıklamada fikstür çekiminin Sümer Amatör Evi'nde gerçekleştirileceğini belirtirken, "2024-2025 futbol sezonu tüm kulüplerimize hayırlı uğurlu olsun. 1.Amatör Küme'nin yeni sezon fikstürünü 29 Ağustos Perşembe günü saat 19.00'da Sümer Amatör Evi'nde çekeceğiz. Tüm kulüplerimize başarılar diliyorum" dedi.

1. Amatör Küme'de maçların Ekim ayında başlaması planlanıyor. - KAYSERİ