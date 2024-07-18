Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. 1. Yaz Dönemi Spor Şenliği Gerçekleştirildi

Spor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından 10 tesiste 5 branşta, 2 bin 500 kişinin katıldığı 1'inci Yaz Dönemi Spor Şenliği gerçekleştirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından düzenlenen 1'inci Yaz Dönemi Spor Şenliği tamamlandı. 1'inci Yaz Dönemi, 10 tesiste futbol, basketbol, voleybol, yüzme ve yetişkin tenis olmak üzere 5 farklı branşta 2 bin 500 kişinin katılımıyla gerçekleşti. Spor ve eğlencenin bir arada yaşandığı farklı tesis ve branşlarda yapılan spor şenliği, veliler tarafından da oldukça yoğun ilgi gördü. Geleceğin sporcularının yetiştirildiği etkinlikte, tesislerdeki eğitmenler eşliğinde seçilen öğrencilere rekabet duygusunu aşılamak, kaynaştırmak ve sporun sevdirilmesi amaçlandı.

Yaz dönemi kurslarından vatandaşlar oldukça memnun olduklarını belirtirken, yaz kurslarının her zamanki gibi çocuklara ve kendilerine çok büyük bir fırsat olduğunu ifade ettiler. - KAYSERİ