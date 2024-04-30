Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Kulübü Sporcuları Gebze MTB Cup C3 Yarışlarından Madalyalarla Döndü

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Kulübü sporcuları, Kocaeli- Gebze'de yapılan 'Gebze MTB Cup C3' yarışlarından üç madalya ile döndü.

Bisiklet sporunda son dönemde yaptığı önemli yatırımlar ile dikkat çeken Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. bu yatırımların meyvelerini almaya başladı. Kocaeli-Gebze'de yapılan 'Gebze MTB Cup C3' yarışlarında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Kulübü sporcularından U17 Erkekler kategorisinde Muhammet Mustafa Sandık ikinci, U15 Erkekler kategorisinde Aybars Tuncel ikinci ve Genç Kadınlar kategorisinde Ayça Erdoğan ise üçüncü oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç sporcuları ve antrenör Cemal Kuş'u tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ