Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Makaralı Yay U21 Türkiye İkincisi Oldu

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Makaralı Yay U21 Erkek Takım Kategorisi'nde Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

11-15 Aralık 2024 tarihlerinde Antalya'da düzenlenen 2024 Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü; Makaralı Yay U21 Erkek Takım Kategorisinde Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya almaya hak kazandı. Makaralı Yay U21 Erkek Takımı Hasan Hasarpa, Yunus Emre Aslan ve Onur Tetik isimlerinden oluştu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; sporcuları ve Antrenörleri Emre Çömez ile Furkan Dernekli'yi tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ