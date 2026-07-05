Kayseri Cimnastikçileri Tarihe Geçti

İstanbul'da düzenlenen Küçük Kadınlar 1. Etap Türkiye Cimnastik Şampiyonası'nda mücadele eden Kayserili sporcular; Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) baraj puanını geçerek kent cimnastiği adına önemli bir başarıya imza attı.

Kayseri'nin genç cimnastikçileri, İstanbul'da düzenlenen Küçük Kadınlar 1. Etap Türkiye Cimnastik Şampiyonası'nda elde ettikleri başarıyla tarihe geçti. Şampiyonada sergiledikleri başarılı performansla Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) baraj puanını aşan Kayserili sporcular, bu başarıyı elde eden ilk kız sporcular olarak önemli bir ilke imza attı. Kayseri Gençlik ve Spor İl müdürlüğü tarafından, başarıda emeği bulunan antrenörler Mehmet Bilgin ve Sueda Sarıvaz ile sporcular Asya Bozkuş, Ela Kurt, Aymina Yakut ve Beren Zade Arslan tebrik edildi. Sporcuların gelişim sürecinde büyük destek sağlayan ailelere de teşekkür edilirken, genç cimnastikçilerin gelecekte daha büyük başarılara imza atacağına olan inanç vurgulandı. - KAYSERİ