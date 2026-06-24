Kayseri\'de 5x5 Futbol Gençlik Kupası

Kayseri'de düzenlenen 5x5 Futbol Gençlik Kupası Bölge Finali Müsabakaları, Erkilet Mehmet Karabacak Stadı'nda başladı.

Farklı illerden gelen takımların katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda genç sporcular, bölge şampiyonu olabilmek için mücadele ediyorlar. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmalarda takımlar, Türkiye Finalleri'ne katılma hakkı elde edebilmek için sahaya çıktılar. Sporun dostluk, kardeşlik ve fair-play anlayışını ön plana çıkaran turnuva, renkli görüntülere sahne olurken, müsabakaların ardından dereceye giren ekipler Türkiye Finalleri'nde mücadele etme hakkı kazanacak.

Kayseri'yi 5x5 Futbol Gençlik Kupası Bölge Finali Müsabakaları'nda 1966 Turanspor Kulübü temsil ediyor. 1966 Turanspor dün oynadığı ilk maçında Çankırı ekibini 9-5 mağlup etti. - KAYSERİ