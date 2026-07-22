Kayseri'de 72. ERVA Spor Okulu Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri'de 72. ERVA Spor Okulu Açıldı

22.07.2026 12:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de 'Erdemlerimizle Varız' projesi kapsamında 72. spor okulu açıldı. 17 bin 630 lisanslı sporcu mevcut.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in talimatıyla "Her mahalleye bir spor okulu" sloganıyla başlatılan "Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi" kapsamında 72'nci spor okulunun açılışı gerçekleştirildi.

Altınoluk Mahallesi Sakar Caddesi'nde Melikgazi Müftülüğü ERVA Spor Kulübünün açılışı için düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Hayırsever Ahmet Balcıoğlu'nun babası için yaptığı bağışla açılan kulüp binasında, Osman Balcıoğlu Diyanet Gençlik Merkezi ile TDV Melikgazi Kadın Kolları Hizmet Binası da hizmet verecek.

Vali Gökmen Çiçek, burada yaptığı konuşmada, 72. ERVA'yı açtıklarını söyledi.

Türk bayrağını dalgalandıracak bilinçli gençler yetiştirmenin önemli olduğunu vurgulayan Çiçek, şunları kaydetti:

"ERVA bünyesinde 17 bin 630 lisanslı sporcumuz var. Antrenörler, eğitimcilerimiz, öğretmenlerimiz ve hamilerimizle koskocaman bir aile. 3 yılda 17 bin 630 sporcuyla çığ gibi büyümeye devam eden bir organizasyon. Sadece Kayseri'de değil, tüm Türkiye'de örnek olmuş bir proje. Biz Türk gençlerinin dertleriyle dertlenen, onları kendi çocuklarından ayırmayanlarla büyük bir organizasyon gerçekleştirmek istiyoruz."

İl Müftüsü Durmuş Ayvaz da hizmete açılan Melikgazi Müftülüğü ERVA Spor Kulübü ile Türk bayrağını dalgalandıracak güçlü, ahlaklı, başarılı ve erdemli sporcuların yetişmesine vesile olacağını ifade etti.

ERVA sporcularının gösterisinin ardından açılış gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kayseri, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri'de 72. ERVA Spor Okulu Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel uçağıyla köyüne uçarak geldi Özel uçağıyla köyüne uçarak geldi
TYT şampiyonu Abdullah hedefini açıkladı: Babasının izinden gidecek TYT şampiyonu Abdullah hedefini açıkladı: Babasının izinden gidecek
İstanbul’da yolda yürüyen kadının ensesine vurup kaçtı İstanbul'da yolda yürüyen kadının ensesine vurup kaçtı
Pezeşkiyan duyurdu: Hamaney talimat verdi, yeni dönem başlıyor Pezeşkiyan duyurdu: Hamaney talimat verdi, yeni dönem başlıyor
Kahramanmaraş okul saldırganının babası ve annesi için iddianame hazırlandı Kahramanmaraş okul saldırganının babası ve annesi için iddianame hazırlandı
Avrupa kadrosu bildirildi Beşiktaş’ta Trossard kararı Avrupa kadrosu bildirildi! Beşiktaş'ta Trossard kararı

13:13
Kalbi durup yere yığılan gencin parasını çalan vicdansız tutuklandı
Kalbi durup yere yığılan gencin parasını çalan vicdansız tutuklandı
12:57
Ankara’daki helikopter kazasından acı haber
Ankara'daki helikopter kazasından acı haber
12:32
Tuncel Kurtiz’in mezarının halini gören ünlü oyuncu isyan etti: Böyle olacağını bilseydi...
Tuncel Kurtiz'in mezarının halini gören ünlü oyuncu isyan etti: Böyle olacağını bilseydi...
12:04
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü ifadeye çağrıldı: Fatih Portakal, Ece Üner, Gökhan Özoğuz...
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü ifadeye çağrıldı: Fatih Portakal, Ece Üner, Gökhan Özoğuz...
12:02
Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş’ın yeni parti için kararı
Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş'ın yeni parti için kararı
11:17
3 yaşındaki Leyla’nın ölümünde kan donduran detaylar Vicdansız amca neler yapmış neler
3 yaşındaki Leyla'nın ölümünde kan donduran detaylar! Vicdansız amca neler yapmış neler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 13:54:34. #7.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de 72. ERVA Spor Okulu Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.