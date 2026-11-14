Kayseri'de atölyede üretilen bilek güreşi masaları okul temsilcilerine teslim edildi - Son Dakika
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Kayseri'de atölyede üretilen bilek güreşi masaları okul temsilcilerine teslim edildi

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Kayseri\'de atölyede üretilen bilek güreşi masaları okul temsilcilerine teslim edildi
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Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, kendi imkanlarıyla ürettiği bilek güreşi masalarını okul temsilcilerine teslim etti. İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, okullara yönelik malzeme desteklerinin devam edeceğini ve farklı spor branşlarında ekipman üretileceğini söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, kendi imkanlarıyla ürettiği spor malzemelerini okullara kazandırarak okul sporlarının gelişimine destek oluyor. İlk olarak üretilen bilek güreşi masaları okul temsilcilerine teslim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, öğrencileri sporla buluşturmak ve okul sporlarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla kendi imkanlarıyla spor malzemesi üretmeye devam ediyor. İl Müdürlüğü Atölye Amirliği tarafından üretilen spor ekipmanları, okulların kullanımına sunuluyor. Bu kapsamda hazırlanan bilek güreşi masaları, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde düzenlenen törenle okul temsilcilerine teslim edildi.

Törende konuşan Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, okullarda spor kültürünün yaygınlaştırılmasının ve öğrencilerin farklı spor branşlarıyla tanışmasının önemine dikkat çekti.

Bilek güreşinin yalnızca fiziksel güçten ibaret olmadığını belirten Kabakcı, bu branşın kuvvet, dayanıklılık, teknik, denge ve mücadele ruhunu bir araya getirdiğini ifade etti. Öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren sporla iç içe yetişmesinin önemini vurgulayan Kabakcı, okullara yönelik malzeme desteklerinin devam edeceğini söyledi. Atölye Amirliği bünyesinde gerçekleştirilen üretimlerin, kurumun kendi imkanlarını değerlendirerek sporun gelişimine sunduğu katkının önemli bir örneği olduğunu kaydeden Kabakcı, önümüzdeki süreçte farklı spor branşlarında kullanılabilecek ekipmanların da üretilerek okulların hizmetine sunulacağını belirtti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yalnızca tesis yatırımlarıyla değil, kendi üretim gücünü de kullanarak okulların, öğrencilerin ve sporcuların ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarını sürdürecek.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerAli İhsan SuGençlikKayseriEğitimSporSon Dakika

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