Üye Girişi
Kayseri'de 'Engel Değil, Destek Olun' etkinliği - Son Dakika

Kayseri'de 'Engel Değil, Destek Olun' etkinliği

17.12.2021 12:10
Kayseri'de 'Engel Değil, Destek Olun' etkinliği

Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak koordinatörlüğünde Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı ile birlikte "Engel Değil Destek Olun" isimli etkinlik düzenledi.

Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak koordinatörlüğünde Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı ile birlikte "Engel Değil Destek Olun" isimli etkinlik düzenledi.

Etkinlik kapsamında Spor Bilimleri Fakültesi Ahmet Bilge Spor Salonunda bir dostluk maçı yapıldı. Maç sonrasında Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı oyuncuları için madalya ve ödül töreni düzenlenerek toplu hatıra fotoğrafı çekildi. Etkinlik hakkında bir değerlendirme yapan Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak, "Daha önceki dönemlerde Topluma Hizmet uygulamaları dersi kapsamında bu ve benzeri birçok etkinlik düzenlemiştik. Bu derste bu dönemki bir etkinliğimiz olarak da fakültemizde Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol takımını misafir ederek onlarla bir dostluk maçı yaptık" dedi.

Aksoyak, "Dersi alan öğrencilerimiz tekerlekli sandalye ile basketbol oynamanın hareket etmenin ne kadar zor olduğunu gördüler ve hissettiler. Amacımız bu konuda onlarda farkındalık oluşturmak ve tekerlekli sandalye Basketbol ile ilgili bilgi vermekti. Etkinliğimize katılan Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü başkan, idareci ve sporcularına ve dersi alan öğrencilerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Kayseri'de 'Engel Değil, Destek Olun' etkinliği
Kayseri'de 'Engel Değil, Destek Olun' etkinliği
Kayseri'de 'Engel Değil, Destek Olun' etkinliği
Kayseri'de 'Engel Değil, Destek Olun' etkinliği

Spor Bilimleri Fakültesi, Tekerlekli Sandalye, basketbol, Erciyes, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayseri'de 'Engel Değil, Destek Olun' etkinliği - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
12:10 Üzerine böcek tırmanan bakan: Lütfen üzerimden alın
12:10 Sibel Gökçe ve İbrahim Tatlıses arasındaki "Tecavüz" davasında karar çıktı! Tazminatı faizleriyle ödeyecekler
12:08 Sapık öğretmenin sicili: Öğrencileri kitap okutma bahanesiyle kucağına oturtup taciz etmiş
12:08 Son Dakika: Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesinde kötü haber!
12:08 Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, istifası sonrası bombaladı: Fenerbahçe ile dostluk hayata aykırı
12:04 Son Dakika! Sahte içki sadece İstanbul'da 22 can aldı, 16 kişinin hayati tehlikesi devam ediyor
12:03 Seren Serengil ameliyata alındı! Ayrılık videosu çekip helallik istedi
11:55 Hazal Filiz Küçükköse dekoltesiyle olay oldu! Takipçileri paylaşımını beğeni yağmuruna tuttu
11:42 New York'ta Türk cami imamı pedofili suçlamasıyla tutuklandı
11:42 Yılın Oyuncusu ödülünü alan Salih Bademci, konuşma sırasında gözyaşlarını tutamadı
Evde buzdolabını açan adam, korkunç manzarayla karşılaştı! Cenin pozisyonundaki ölü bebeği görünce hemen polisi aradı Evde buzdolabını açan adam, korkunç manzarayla karşılaştı! Cenin pozisyonundaki ölü bebeği görünce hemen polisi aradı         
12:15
Sibel Gökçe ve İbrahim Tatlıses arasındaki "Tecavüz" davasında karar çıktı! Tazminatı faizleriyle ödeyecekler Sibel Gökçe ve İbrahim Tatlıses arasındaki "Tecavüz" davasında karar çıktı! Tazminatı faizleriyle ödeyecekler         
12:11
Sapık öğretmenin sicili: Öğrencileri kitap okutma bahanesiyle kucağına oturtup taciz etmiş Sapık öğretmenin sicili: Öğrencileri kitap okutma bahanesiyle kucağına oturtup taciz etmiş         
12:09
Seren Serengil ameliyata alındı! Ayrılık videosu çekip helallik istedi Seren Serengil ameliyata alındı! Ayrılık videosu çekip helallik istedi         
12:04
Hazal Filiz Küçükköse dekoltesiyle olay oldu! Takipçileri paylaşımını beğeni yağmuruna tuttu Hazal Filiz Küçükköse dekoltesiyle olay oldu! Takipçileri paylaşımını beğeni yağmuruna tuttu         
11:56
Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler         
11:17
Öykü Karayel, Yılın Kadını ödülünü ikizinin elinden alırken espriyi patlattı: En son okuma bayramında beraberdik Öykü Karayel, Yılın Kadını ödülünü ikizinin elinden alırken espriyi patlattı: En son okuma bayramında beraberdik         
10:23
60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı 60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı         
10:03
Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu         
09:04
Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu         
08:32
Wanda yine gündem oldu! İç çamaşırsız pozuyla Instagram'ı salladı Wanda yine gündem oldu! İç çamaşırsız pozuyla Instagram'ı salladı         
17:38
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverene yönelik müjde: Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverene yönelik müjde: Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz         
15:52
Son dakika! Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır Son dakika! Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır         
15:32
Bill Gates'in Microsoft çalışanlarına ödediği maaşları görenler gözlerine inanamıyor! Bill Gates'in Microsoft çalışanlarına ödediği maaşları görenler gözlerine inanamıyor!         
15:12
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2021 12:22:20. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de 'Engel Değil, Destek Olun' etkinliği - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement