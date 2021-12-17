Kayseri'de 'Engel Değil, Destek Olun' etkinliği

Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak koordinatörlüğünde Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı ile birlikte "Engel Değil Destek Olun" isimli etkinlik düzenledi.

Etkinlik kapsamında Spor Bilimleri Fakültesi Ahmet Bilge Spor Salonunda bir dostluk maçı yapıldı. Maç sonrasında Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı oyuncuları için madalya ve ödül töreni düzenlenerek toplu hatıra fotoğrafı çekildi. Etkinlik hakkında bir değerlendirme yapan Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak, "Daha önceki dönemlerde Topluma Hizmet uygulamaları dersi kapsamında bu ve benzeri birçok etkinlik düzenlemiştik. Bu derste bu dönemki bir etkinliğimiz olarak da fakültemizde Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol takımını misafir ederek onlarla bir dostluk maçı yaptık" dedi.

Aksoyak, "Dersi alan öğrencilerimiz tekerlekli sandalye ile basketbol oynamanın hareket etmenin ne kadar zor olduğunu gördüler ve hissettiler. Amacımız bu konuda onlarda farkındalık oluşturmak ve tekerlekli sandalye Basketbol ile ilgili bilgi vermekti. Etkinliğimize katılan Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü başkan, idareci ve sporcularına ve dersi alan öğrencilerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - KAYSERİ