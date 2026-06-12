Vali Çiçek: "ERVA, devasa bir meydan okumadır" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Çiçek: "ERVA, devasa bir meydan okumadır"

Vali Çiçek: "ERVA, devasa bir meydan okumadır"
12.06.2026 11:13  Güncelleme: 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Valiliği, Kocasinan Belediyesi, ASKF ve ERVA işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte öğrencilere spor malzemesi dağıtıldı. Vali Çiçek, ERVA Spor Okullarının Türkiye'ye model olduğunu ve 17 bin 200 sporcuya ulaştığını belirtti.

Kayseri Valiliği, Kocasinan Belediyesi, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Erdemlerimizle Varız (ERVA) işbirliği ile öğrencilere spor malzemesi dağıtıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ERVA Spor Okulu'nda düzenlenen programa; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Garnizon Komutanı Hasan Volkan Güleryüz, Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mehmet Fatih Namık Öztürk, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal, Kayseri Gzeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, ERVA sporcuları, aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte protokol üyelerinin öğrencilerle gerçekleştirdiği voleybol müsabakası 1-1 eşitlikle sona erdi. ERVA Spor Okullarının birçok ilde model olduğunu ifade eden Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Her zaman söylediğim gibi, Kayseri'de artık ERVA diye bir gerçek var. Bugün birçok ilde ERVA Spor Okulları model olmuş durumda. Birçok ilden arayanlar, kendi şehirlerinde ERVA Spor Okulları modelini uyguladıklarını gururla bize ifade ediyorlar. Kayseri'nin kendi içerisinden çıkardığı, kendi iş insanlarıyla, kendi STK'larıyla, kendi kurumlarıyla ortaya koyduğu proje bugün Türkiye'ye model olmuş durumda. 70 tane ERVA'yı dile kolay, hep beraber açtık. Burada en büyük paylardan birisi, Kayseri basınının ERVA Spor Okullarını en başından itibaren bağrına basması, inanması, güvenmesi ve ağabeyleri olarak, amcaları olarak basınımızın, özellikle Kayseri yerel basınımızın ERVA Spor Okullarına inanmasıydı. En başından itibaren buna inananlar arasında Kayseri basını vardı. Bugün 70 ERVA, 17 bin 200 sporcusuyla beraber Türkiye'nin en büyük spor organizasyonlarından biri haline geldi. Her yerde, şu saatte, her yerde ERVA sporcuları terliyorlar, spor yapıyor. Bakın, sizinle konuştuğum bu dakika içerisinde Macaristan'da, Polonya'da sporcularımız ringlere, kürsülere, müsabakalara çıkıyorlar. Sizinle konuştuğum şu dakika içerisinde Türkiye'nin birçok yerinde şampiyonlarımız mücadele veriyor. Bunların mücadele masrafları, yurt dışına gitmeleri, müsabakalara çıkmaları, kıyafetleri ve her türlü organizasyonuyla beraber ERVA, devasa bir meydan okuma" diye konuştu.

"Meydan okuyoruz"

Gençleri zehirlemek isteyenlere karşı meydan okuduklarını belirten Vali Gökmen Çiçek, "Ben en başından beri söylüyorum; biz meydan okuyoruz. Kime meydan okuyoruz. Gençlerimizi zehirlemek isteyen alçaklara karşı meydan okuyoruz. O yüzden çıktık. Ama bu kadar kısa sürede böyle bir organizasyon haline geleceğini beklememiştim. Bunun benim için ayrı bir sürpriz olduğunu da ifade etmem gerekir. Bugün Çevre Şehircilikte kız öğrencilerimizle beraberiz. Burası bir kız okulu. Okulumuzun ismi Atatürk Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Dolayısıyla öğrencilerimizle beraber buradaki voleybol kulübümüz muhteşem gidiyor. ERVA'nın meyvelerini 2-3 yıl sonra göreceğiz. Kayseri'nin tarihinde artık ERVA Spor Okulları olacak" dedi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise,"Bugün ERVA Spor Okullarının öğrencileriyle birlikte olduk. Farklı ERVA merkezlerinde eğitim alan çocuklarımıza ödüllerini takdim ettik. Sporun farklı branşlarında eğitim gören tüm çocuklarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Bu proje, Kayseri'mizin her köşesindeki çocuklarımızı sporla buluşturmak ve onların daha nitelikli ortamlarda vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilmiştir. Başta valimiz olmak üzere projeye emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Valimiz bu projeye büyük emek veriyor. Biz de projenin başladığı ilk günden itibaren tüm tesislerimizi ERVA Spor Okullarına açarak bu çalışmanın destekçisi olduk. Bundan sonra da gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Yakın gelecekte Kayseri'den ulusal ve uluslararası başarılar elde edecek çok sayıda sporcumuz çıkacak. Bu altyapı yatırımları şehrimizi sportif anlamda daha da ileriye taşıyacaktır. Gençlerimize sağlıklı, başarılı ve hayırlı bir ömür diliyorum" dedi.

Konuşmalarının ardından 10 ERVA Spor Kulübüne malzeme dağıtımı yapıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kocasinan Belediyesi, Kayseri Valiliği, Yerel Haberler, Türkiye, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vali Çiçek: 'ERVA, devasa bir meydan okumadır' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Serdar Cansever Serdar Cansever:
    spor yapmaları güzel ama çocuklar hayvanlarla da ilgili bi şeyler öğrenmeleri lazım sadece insan sporlarıyla yetinmek eksik kalıyo bence 0 0 Yanıtla
  • Pınar Burak Pınar Burak:
    17 bin 200 sporcu demiş ama bu kadarını nereden buluyorlar kim denetliyo kalitesi nasıl sağlanıyo eğitim standardı aynı mı her yerde bunlar sorulması gereken şeyler bence şu an haber yapılıyo ama denetim ve hesap verebilirlik sağlanmalı 0 0 Yanıtla
  • İsmail Çimen İsmail Çimen:
    güzel bi girişim bu erva spor okulları şeyi tatlı geldi açıkçası çocuklara malzeme dağıtmışlar ama merak ediyorum bunun maliyeti ne kadar karşılanıyo devlet tarafından mı yoksa tamamen özel mi finanse ediliyo çünkü böyle projelerin sürdürülebilirliği önemli değil mi 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37’de sabit bıraktı Merkez Bankası politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktı
Nureddin Nebati’den İbrahim Tatlıses’i hastanede ziyaret etti İşte son hali Nureddin Nebati'den İbrahim Tatlıses'i hastanede ziyaret etti! İşte son hali
Dünya Kupası öncesi kriz Saatler kala yasakladılar Dünya Kupası öncesi kriz! Saatler kala yasakladılar
TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz
Aziz Yıldırım’dan kızına yüzen saray Aziz Yıldırım'dan kızına yüzen saray
Altın yatırımcılarına “toplayın“ çağrısı Altın yatırımcılarına "toplayın" çağrısı
Cemre Baysel’den üzen haber Yeniden bıçak altına yatacak Cemre Baysel'den üzen haber! Yeniden bıçak altına yatacak

11:38
Sağanak yağmur da durduramadı Meksikalılar galibiyeti böyle kutladı
Sağanak yağmur da durduramadı! Meksikalılar galibiyeti böyle kutladı
11:27
Edson Alvarez Dünya Kupası’nda ortaya çıktı
Edson Alvarez Dünya Kupası'nda ortaya çıktı
11:22
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
11:10
Vatan Bilgisayar’ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı
Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı
11:05
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
10:40
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
10:33
Kılıçdaroğlu, 7 belediye başkanının ipini çekiyor Hepsinin 2 ortak özelliği var
Kılıçdaroğlu, 7 belediye başkanının ipini çekiyor! Hepsinin 2 ortak özelliği var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 11:53:38. #7.12#
SON DAKİKA: Vali Çiçek: "ERVA, devasa bir meydan okumadır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.