Vali Çiçek: "ERVA, devasa bir meydan okumadır"

Kayseri Valiliği, Kocasinan Belediyesi, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Erdemlerimizle Varız (ERVA) işbirliği ile öğrencilere spor malzemesi dağıtıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ERVA Spor Okulu'nda düzenlenen programa; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Garnizon Komutanı Hasan Volkan Güleryüz, Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mehmet Fatih Namık Öztürk, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal, Kayseri Gzeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, ERVA sporcuları, aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte protokol üyelerinin öğrencilerle gerçekleştirdiği voleybol müsabakası 1-1 eşitlikle sona erdi. ERVA Spor Okullarının birçok ilde model olduğunu ifade eden Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Her zaman söylediğim gibi, Kayseri'de artık ERVA diye bir gerçek var. Bugün birçok ilde ERVA Spor Okulları model olmuş durumda. Birçok ilden arayanlar, kendi şehirlerinde ERVA Spor Okulları modelini uyguladıklarını gururla bize ifade ediyorlar. Kayseri'nin kendi içerisinden çıkardığı, kendi iş insanlarıyla, kendi STK'larıyla, kendi kurumlarıyla ortaya koyduğu proje bugün Türkiye'ye model olmuş durumda. 70 tane ERVA'yı dile kolay, hep beraber açtık. Burada en büyük paylardan birisi, Kayseri basınının ERVA Spor Okullarını en başından itibaren bağrına basması, inanması, güvenmesi ve ağabeyleri olarak, amcaları olarak basınımızın, özellikle Kayseri yerel basınımızın ERVA Spor Okullarına inanmasıydı. En başından itibaren buna inananlar arasında Kayseri basını vardı. Bugün 70 ERVA, 17 bin 200 sporcusuyla beraber Türkiye'nin en büyük spor organizasyonlarından biri haline geldi. Her yerde, şu saatte, her yerde ERVA sporcuları terliyorlar, spor yapıyor. Bakın, sizinle konuştuğum bu dakika içerisinde Macaristan'da, Polonya'da sporcularımız ringlere, kürsülere, müsabakalara çıkıyorlar. Sizinle konuştuğum şu dakika içerisinde Türkiye'nin birçok yerinde şampiyonlarımız mücadele veriyor. Bunların mücadele masrafları, yurt dışına gitmeleri, müsabakalara çıkmaları, kıyafetleri ve her türlü organizasyonuyla beraber ERVA, devasa bir meydan okuma" diye konuştu.

"Meydan okuyoruz"

Gençleri zehirlemek isteyenlere karşı meydan okuduklarını belirten Vali Gökmen Çiçek, "Ben en başından beri söylüyorum; biz meydan okuyoruz. Kime meydan okuyoruz. Gençlerimizi zehirlemek isteyen alçaklara karşı meydan okuyoruz. O yüzden çıktık. Ama bu kadar kısa sürede böyle bir organizasyon haline geleceğini beklememiştim. Bunun benim için ayrı bir sürpriz olduğunu da ifade etmem gerekir. Bugün Çevre Şehircilikte kız öğrencilerimizle beraberiz. Burası bir kız okulu. Okulumuzun ismi Atatürk Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Dolayısıyla öğrencilerimizle beraber buradaki voleybol kulübümüz muhteşem gidiyor. ERVA'nın meyvelerini 2-3 yıl sonra göreceğiz. Kayseri'nin tarihinde artık ERVA Spor Okulları olacak" dedi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise,"Bugün ERVA Spor Okullarının öğrencileriyle birlikte olduk. Farklı ERVA merkezlerinde eğitim alan çocuklarımıza ödüllerini takdim ettik. Sporun farklı branşlarında eğitim gören tüm çocuklarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Bu proje, Kayseri'mizin her köşesindeki çocuklarımızı sporla buluşturmak ve onların daha nitelikli ortamlarda vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilmiştir. Başta valimiz olmak üzere projeye emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Valimiz bu projeye büyük emek veriyor. Biz de projenin başladığı ilk günden itibaren tüm tesislerimizi ERVA Spor Okullarına açarak bu çalışmanın destekçisi olduk. Bundan sonra da gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Yakın gelecekte Kayseri'den ulusal ve uluslararası başarılar elde edecek çok sayıda sporcumuz çıkacak. Bu altyapı yatırımları şehrimizi sportif anlamda daha da ileriye taşıyacaktır. Gençlerimize sağlıklı, başarılı ve hayırlı bir ömür diliyorum" dedi.

Konuşmalarının ardından 10 ERVA Spor Kulübüne malzeme dağıtımı yapıldı. - KAYSERİ