Kayseri\'de ERVA Spor Okulları Taekwondo Şampiyonası

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in talimatlarıyla gerçekleştirilen proje çerçevesinde şehirde kurulan 52 ERVA Spor Okulu'nun katıldığı Erva Spor Okulları 2. Valilik Kupası Taekwondo Şampiyonası yapıldı.

Atatürk Spor Salonu'nda yapılan şampiyonaya 300 sporcu katıldı. Seremoninin ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan şampiyonada çeşitli kategorilerde sporcular dereceye girmek için kıyasıya yarıştı. Projenin milli takıma sporcu yetiştirmek için çok önemli olduğunu kaydeden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; "Yaklaşık 1 buçuk yıl önce başlayan valimizin himayelerinde tüm Kayseri'mizin sivil toplumuyla, iş insanıyla antrenörler ve tüm halkımızla birlikte başlatmış olduğumuz ERVA Spor Okulları'nda bugün bizim düğün günümüz. Gençlerimiz, çocuklarımız, her şeyimiz sporla hayat buldu. Her türlü olimpiyat ve Avrupa şampiyonluklarında artık boy gösterecek şampiyonların bu yarışmalarla birlikte şekilleneceği bir yola girdik. Yaklaşık 300 sporcumuzun ERVA Spor Okulları adı altındaki şampiyonada bugün yarışmacı olduğunu hep birlikte görüyoruz. 140 antrenörümüzle, 180 eğitmenimizle alanda 52 spor okulumuzla bu çalışmalarımızı sürdürürken bugün müsabakaları olan sporcuları geleceğin şampiyonları olarak görüyorum. Bunun için heyecanlıyız, mutluyuz. İnşallah milli takımlara sporcu göndererek misyonumuzu devam ettireceğiz" dedi. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ise; ERVA Spor Okulları'nda emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek, projenin gelecek için çok önemli olduğunu kaydetti.

Şampiyona sonunda dereceye girenlere protokol üyeleri tarafından madalyaları takdim edildi. - KAYSERİ